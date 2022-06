Xbox-Controller nun Mangelware: Preise bei Händlern explodieren

Nicht nur die Xbox Series X , auch deren Zubehör ist aktuell von Lieferengpässen betroffen. Wie Microsoft bestätigt, kommt es aktuell vor allem in Europa zu einem Ausverkauf der Xbox Wireless Controller. Entsprechend steigen die Preise bei Händlern, deren Lager noch gefüllt sind.

Händler verlangen horrende Preise für die letzten Controller

Xboxdynasty

Wer aktuell nach einem neuen Xbox-Controller Ausschau hält, trifft auf teilweise horrende Preise von Drittanbietern. Für 100 Euro oder mehr werden die kabellosen Gamepads in den Marketplaces von Amazon, Otto, eBay und Co. angeboten. Und das, obwohl Microsofts unverbindliche Preisempfehlung für den klassischen Wireless Controller bei circa 60 Euro liegt. Das Zubehör für die Xbox Series X|S, PCs und mobile Geräte wird zur Mangelware, wie die Redmonder gegenüber den Kollegen von VGC bestätigen. Microsofts Statement zur aktuellen Situation: "Wir wissen, dass es im Moment aufgrund von Lieferengpässen schwierig sein kann, Xbox Wireless Controller zu finden. Wir arbeiten so schnell wie möglich mit unseren Produktions- und Einzelhandelspartnern zusammen, um die Situation zu verbessern. Bitte erkundige dich bei deinem Händler vor Ort nach der Verfügbarkeit."Ein Blick in den Microsoft Store zeigt, dass mit Ausnahme des Xbox Elite Controller 2 nahezu alle originalen Gamepads ausverkauft sind. Eine Situation, die man sonst nur von Limited Editions kennt, zum Beispiel den speziellen Forza- oder Halo-Controllern. Ein ähnliches Bild zeigt sich bei Amazon . Das klassische Gamepad in Carbon Black muss derzeit aus Großbritannien (UK) importiert werden, während andere Farben entweder gar nicht oder zu Preisen von über 100 Euro gelistet werden.Bisher haben die Lieferengpässe durch den weltweiten Chipmangel vor allem Konsolen, wie die Xbox Series X oder PlayStation 5 (PS5), betroffen. Wie lange es dauert, bis sich die Situation normalisiert, ist bisher nicht abzusehen. Die Alternative: Das Xbox Design Lab . Hier können Spieler ihre Controller zu einem höheren Preis selbst gestalten, müssen aber drei bis vier Wochen auf die Lieferung warten.