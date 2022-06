Xbox Juni-Update: Microsoft gewährt Einblick in geheime Erfolge

Mit dem anstehenden Juni 2022-Update für Xbox-Konsolen lüftet Microsoft das Geheimnis rund um geheime Erfolge, die in vielen Spielen erreicht werden können. Zudem wollen die Redmonder die "Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit" zukünftiger Game-Updates steigern.

Rückblick auf das Mai 2022-Update

Wer sich von Spoilern nicht abschrecken lässt, kann Microsofts "Secret Achievements" in Xbox-, PC-, und Cloud-Spielen zukünftig ab Werk einsehen, ohne dafür einschlägige Webseiten von Drittanbietern nutzen zu müssen. Im Erfolge-Menü der jeweiligen Titel besteht zeitnah die Möglichkeit, die bisher nur angeteaserten Errungenschaften detailliert aufzudecken. Dabei werden sowohl der Name des Erfolgs, als auch die Beschreibung enthüllt. Letztere liefert in den meisten Fällen die passenden Hinweise zum Erreichen des Meilensteins.Microsoft wird die neue Funktion nicht nur auf den Konsolen Xbox Series X|S und Xbox One freischalten, sondern entsprechende Optionen auch in der Xbox-App für Windows, Google Android und Apple iOS sowie in der Game Bar für PCs anbieten. Offen bleibt allerdings, wann genau im Juni die Updates erscheinen werden. Auf unserer Xbox Series X werden die geheimen Erfolge weiterhin versteckt und auch ein Update der Xbox-Programme unter Windows 11 steht noch aus. Eine Verteilung in Wellen ist denkbar.Wer seine Xbox-Konsole erst jetzt wieder entstaubt hat, der wird zeitgleich mit dem Juni-Update auch von den Neuheiten aus dem vergangenen Monat profitieren. Im Mai veröffentlichte Microsoft neue Quality of Server (QoS)-Funktionen, die eine bessere Priorisierung der Xbox bzw. ihrer Datenübertragungen im Heimnetzwerk ermöglicht. Außerdem testen die Redmonder in ausgewählten Ländern eine neue Version ihrer mobilen Xbox-App, die jetzt in der Lage ist, Gaming-Stories im Instagram-Stil mit Freunden zu teilen.