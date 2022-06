Update für Xbox-App: Microsoft zeigt ob euer PC genug Leistung hat

Microsoft aktualisiert seine Xbox-App für PCs und bringt mit dem Performance Indicator ein nützliches Tool auf den Weg. Spieler sollen somit darüber informiert werden, ob die Leistung ihres Systems für den gewünschten Titel ausreicht - und das bereits vor dem Download.

Performance wird mit der Hardware anderer Spieler abgeglichen

Während die Minimalanforderungen vieler PC-Spiele theoretisch den problemlosen Betrieb auf einem Game Boy voraussagen, sieht es in der Praxis meist anders aus. Die Redmonder wollen diesem Problem Herr werden und bringen nach einem Update eine passende Lösung in ihrer Xbox-App für Windows-PCs unter. Der Performance Indicator soll vor dem Download oder gar Kauf zeigen, wie gut ein Spiel auf der vorhandenen Hardware läuft.Microsoft erklärt in einem Blog-Beitrag , dass die Xbox-App die Leistung des Spiels auf PCs mit ähnlichen Spezifikationen vergleicht und eine Vorhersage trifft, wie gut der Titel voraussichtlich dargestellt werden kann. Wurden noch nicht genügend Daten gesammelt, um einen Vergleich zu ermöglichen, wird der Performance Indicator ausgeblendet. Vor allem bei neuen Spielen werden zum Start nur die allgemeinen Systemanforderungen des Entwicklers helfen, um eine Voraussage zu treffen.Über die Leistungsvorschau hinaus soll das Update der Xbox-App für PCs eine verbesserte Suche mit höherer Genauigkeit bieten, die nun auch Spiele von EA Play und Ubisoft Connect in den Ergebnissen anzeigt. Auf der Startseite werden zudem weitere Sammlungen dargestellt, um Spieler an neue Gaming-Kategorien heranzuführen. Die Aktualisierung der Xbox-App scheint im Verlauf des Juni in Wellen durchgeführt zu werden. Zum aktuellen Zeitpunkt hat uns der Patch noch nicht erreicht, der per "Update abrufen"-Funktion im Microsoft Store zu finden sein wird.