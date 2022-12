Gegen frierende Xbox-Controller: Microsoft verkauft Mini-Kapuzenjacken

Microsofts Xbox-Team verkauft über seinen Zubehör-Shop allerhand Merchandise und anderen Krempel rund um die Spielkonsolen und anderen Produkte des Konzerns. Jetzt kommen "wärmende" Mini-Hoodies für Xbox-Controller dazu.

Vorerst ausverkauft, Nachschub folgt

Microsoft

Für knapp 25 Euro kann man ab sofort auch in Europa eine Art Kapuzenjacke im Kleinstformat bestellen , die auf Wunsch einem Xbox-Controller "angezogen" werden kann. Microsoft will damit angesichts sinkender Temperaturen dafür sorgen, dass auch die Controller der Xbox "nicht frieren müssen".Was zunächst vollkommen abstrus erscheint, kann auf den zweiten Blick zumindest dafür sorgen, dass die Controller gut geschützt und gepolstert sind, wenn man die Xbox gerade nicht nutzt. Auch unterwegs kann der Mini-Hoodie von Nutzen sein, um den Controller besser gegen Kratzer zu schützen.Die Mini-Jäckchen für die Verwendung als Überzug für Xbox-Controller sind in mehreren Designs verfügbar. Auf ihnen prangen natürlich der Xbox-Schriftzug auf der Front und das dazugehörige Logo auf der Rückseite. Der Kunde hat die Wahl zwischen Varianten in Schwarz und Weiß. Dank eines Reißverschlusses und kleiner "Ärmchen" lassen sich die Polyester-Hüllen leicht über die Controller ziehen.Nach Angaben von Microsoft wurde die erste Charge der neuen Controller-Hoodies bereits abverkauft, sodass aktuelle Bestellungen erst in zwei bis drei Wochen ausgeliefert werden können. Der Controller-Hoodie ist nicht das einzige kuriose Beispiel für Mini-Klamotten in Microsofts Xbox Gear Store.So gibt es auch einen Mini-Parker mit Fellkragen und einen Kapuzenpullover im Kleinstformat. Diese sind jedoch nicht für die Verwendung mit Xbox-Controllern vorgesehen, sondern sollen als eine Art Coozie für Getränkedosen oder Bierflaschen dienen, also die Hände des Nutzers vor kalten Oberflächen schützen. Das wohl bekannteste Produkt aus Microsofts Xbox Gear Store ist allerdings der Mini-Kühlschrank im Design einer Xbox Series X