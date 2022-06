Telegram Premium: Messenger startet Bezahl-Funktionen noch im Juni

Seit dem Jahr 2020 steht die Ankündigung des Messengers Telegram im Raum, dass der Dienst durch Bezahl-Funktionen Geld verdienen will. Nun bestätigt der CEO den Start von "Telegram Premium" und erläutert geplante Extras.

Keine Einschränkungen bei bestehenden Funktionen

Telegram Desktop - Windows-Messenger

AutoResponder für Telegram - Android-App

Das geht aus einer Meldung des Online-Magazins Techchrunch hervor, die sich auf eine Ankündigung von Telegram beziehen. Der Telegram-Gründer Pavel Durov bestätigte demnach, dass noch in diesem Monat ein kostenpflichtiges Angebot starten wird. Laut Durov hat man dafür entschieden, dass das neue Premium-Angebot Funktionen und Optionen umfasst, die über das derzeitige kostenlose Angebot hinausgehen.Konkret heißt es, dass kein Telegram-Nutzer befürchten muss, für den aktuellen Funktions-Umfang der Apps zahlen zu müssen - was derzeit kostenlos verwendet werden kann, bleibt auch kostenlos. Damit soll garantiert werden, dass es keinerlei Einschnitte gibt oder Nutzer Einschränkungen befürchten, wenn sie sich nicht für ein Premium-Abonnement entscheiden.Premium-Abonnenten sollen dann zusätzliche Funktionen, höhere Geschwindigkeiten und mehr Ressourcen erhalten. Zu den Bezahl-Extras gehören dann unter anderem ein Limit von 4 GB für die Dateifreigabe, Unterstützung für mehr Symbole in der Bio, schnellere Download-Geschwindigkeiten, Transkription von Sprachnachrichten, Premium-Sticker, ein Profilabzeichen, erweitertes Chat-Management und vieles mehr. In der Ankündigung hat Durov zwar bereits bestätigt, dass Telegram Premium noch im Juni 2022 starten soll - er hat aber nicht gesagt, wie teuer es werden soll.Laut der Gerüchteküche soll der Monatspreis unter 5 Euro beziehungsweise 5 Dollar bleiben. Das Unternehmen hat das noch nicht bestätigt und bisher auch nur von einem Premium-Upgrade und nicht von mehreren Abo-Stufen gesprochen.