Was hast du gesagt? - Telegram jetzt mit Einmal-Sprachnachrichten

Worte können Schall und Rauch sein - nicht aber, wenn sie digital übermittelt werden. Jede Äußerung bleibt in Form von Sprachnachrichten meist dauerhaft bestehen. Die Betreiber des Messenger-Netzwerkes Telegram ändern dies nun aber.

Einmalige Nachrichten nicht pausierbar

Nach der Installation des inzwischen erschienenen Januar-Updates ist es nun nicht mehr nur möglich, Textnachrichten so zu versenden, dass sie nach dem Lesen durch den Empfänger automatisch gelöscht werden. Auch Sprach- und Video-Nachrichten lassen sich für die einmalige Nutzung einrichten.Um einmalig hörbare oder sichtbare Nachrichten aufzuzeichnen, müssen Nutzer nach oben wischen, um die Aufnahme zu sperren, und dann auf das Symbol für die einmalige Wiedergabe tippen. Wenn der Empfänger die Nachricht erhält, zeigt eine kleine 1 an, dass es sich um eine einmalige Nachricht handelt, die nach dem Start der Wiedergabe nicht mehr angehalten oder zurückgespult werden kann.Telegram-Nutzern, die ihre App auf dem aktuellsten Stand haben, sollte außerdem ein eigener Chat mit der Bezeichnung "Gespeicherte Nachrichten" auffallen. Dort können Notizen, Erinnerungen und Nachrichten abgelegt werden, die in verschiedenen Konversationen entsprechend gekennzeichnet wurden. Auf diese Weise kann man beispielsweise bestimmte Bilder oder auch Links zu Webseiten leichter wieder auffindbar machen, ohne dass man sich merken muss, mit wem und wann man darüber gesprochen hat.Innerhalb dieses Nachrichten-Speichers können die Inhalte nach verschiedenen Kriterien sortiert und auch mit zusätzlichen Tags versehen werden, um sie später leichter auffindbar zu machen. Tags können dabei entweder aus geschriebenen Wörtern, aber auch aus Emojis bestehen, so dass man beispielsweise alle Witz-Bildchen, die den eigenen Humor treffen, mit einem entsprechenden Smiley markieren kann.Weiterhin haben die Telegram-Entwickler die Suchfunktion verbessert. So soll es nun unter anderem einfacher sein, in den Suchergebnissen zu navigieren, aber auch die Listen-Anzeige wurde für eine bessere Übersicht optimiert.