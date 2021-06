Telegram: Update bringt Gruppen-Videoanrufe & animierte Hintergründe

Die Messaging-App Telegram wurde vor Kurzem mit weiteren Funktionen ausgestattet. Den Nutzern wird nun die Möglichkeit geboten, Videoanrufe mit mehreren Teilnehmern durchzuführen. Außerdem können die Hin­ter­grün­de ab sofort animiert und damit lebendiger gestaltet werden.

Schon vor über einem Jahr hatten die Entwickler des Messengers versprochen, dass bald jeder Sprachanruf in der App über ein Icon in einen Videoanruf verwandelt werden kann. Bei Gruppen-Anrufen kam das Kamera-Symbol bislang allerdings nicht zum Vorschein. Das hat sich nun geändert, sodass Gruppen-Videoanrufe möglich sind. Die Anzahl an Teilnehmern wird dabei zunächst auf 30 Personen beschränkt. Dieses Limit soll allerdings zukünftig noch erhöht werden. Während eines Anrufs lässt sich der Bildschirm des Smartphones teilen.Da die Bildschirm-Aufnahme keine Aus­wir­kung auf die Smartphone-Kamera hat, können beide Videos gleichzeitig übertragen werden. Um das Bild eines bestimmten Nutzers bei sehr vielen nachkommenden Teilnehmern nicht aus den Augen zu verlieren, kann ein Video angeheftet werden. Außerdem lassen sich sämtliche Videos im Vollbildmodus anzeigen.Neben den Gruppen-Videoanrufen hat die neue Telegram-Aktualisierung animierte Hin­ter­grün­de mit sich gebracht. Zur Umsetzung werden algorithmisch generierte Farbverläufe über das statische Hintergrundbild gelegt. Somit scheint sich das Bild nach jeder gesendeten oder empfangenen Nachricht zu bewegen. Durch das Wählen von drei oder vier Farben sowie das Hinzufügen eines optionales Musters können die Nutzer ihre eigenen animierten Hintergründe erstellen.Darüber hinaus wurde die Rauschunterdrückungs-Technologie in Gesprächen überarbeitet und zuverlässiger gestaltet. Die Unterdrückung von Hintergrundgeräuschen kann jederzeit über die Einstellungen deaktiviert werden. Die neueste Version des Instant Messengers lässt sich wie üblich im Google Play Store beziehungsweise im Apple App Store finden.