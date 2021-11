Telegram will Nutzer für Werbe-Ausblendung bezahlen lassen

Die Messenger-Plattform Telegram hat eine interessante Idee, wie man künftig Geld verdienen will: Zum einen bieten sie in großen Kanälen an, Werbung zu schalten. Auf der anderen Seite planen sie, Nutzer dafür zahlen zu lassen, dass ihnen die Werbung nicht angezeigt wird.

Neue Einnahmeidee stammt von "Nutzerwünschen"

"Viele Nutzer haben vorgeschlagen, die Möglichkeit einzuführen, offizielle Werbung in Telegram-Kanälen zu deaktivieren. Heute kündigen wir zwei weitere Änderungen an:



1. Benutzer werden in der Lage sein, offizielle Werbung zu deaktivieren.



Wir haben bereits mit der Arbeit an dieser neuen Funktion begonnen und freuen uns darauf, sie noch diesen Monat einzuführen. Es kann in Form eines kostengünstigen Abonnements ausgestellt werden, das es jedem Nutzer ermöglicht, die Entwicklung von Telegram direkt finanziell zu unterstützen und nie offizielle Werbung in den Channels zu sehen.



2. Kanalautoren werden in der Lage sein, offizielle Werbung in ihren Kanälen für alle Nutzer auszuschalten. Einige Channel-Autoren würden auch gerne die Werbung in ihren Channels für alle Nutzer abschalten. Im Moment berechnen wir die wirtschaftlichen Bedingungen für diese Option. Werbetreibende werden bald in der Lage sein, eine "unsichtbare" Anzeige in einem beliebigen Kanal zu schalten, die - vorausgesetzt, die Kosten pro Impression sind ausreichend - dazu führt, dass in diesem Kanal keine Werbung erscheint.



Wir werden weiterhin an Funktionen arbeiten, die es Telegram ermöglichen, kostendeckend zu arbeiten. Die Interessen der Nutzer und der Autoren von Inhalten werden dabei weiterhin unsere Priorität sein."

Kostenlos nutzen? Nicht uneingeschränkt

Es gehts dabei um die Telegram-Kanäle, die mehr als 1.000 Abonnenten haben. Vor kurzem hatte Telegram für diese Chats angekündigt, dass man dort Werbung platzieren kann. Die Werbung darf dabei nur aus einer kurzen Mitteilung bestehen, Telegram will zunächst nur bis zu 160 Zeichen je Werbe-Ad zulassen. Diese Pläne sind seit Oktober bekannt, nun hat der Telegram-CEO Pavel Durov die ergänzende Idee zur Werbeeinblendung bekannt gegeben (via MS PowerUser ).Telegram wird demnach einen Abonnement-Service zur Deaktivierung von Werbung anbieten. Telegram-CEO Durov schrieb dazu folgendes:Beide Neuvorstellungen sind für eingefleischte Telegram-Fans sicherlich irritierend, denn der Dienst war mal mit dem Versprechen gestartet, auf Dauer kostenlos zu bleiben. Nun wird man den Messenger auch weiterhin ohne eine Bezahlung nutzen können, dafür werden dann aber Werbeeinblendungen angezeigt. Zudem mag die Idee, für das Nicht-Anzeigen der Werbung eine gute Idee für Nutzer sein, die Werbepartner werden das aber nicht honorieren. Es bleibt nun abzuwarten, wie sich das Ganze weiterentwickelt.