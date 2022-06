Drahtlose Schlüssel: So banal einfach kann man einen Tesla klauen

Drahtlose Öffnungssysteme sind bei Autos zwar überaus praktisch, doch sie sind auch ein signifikantes Sicherheitsrisiko. Entsprechende Probleme hatten bereits diverse Hersteller, doch selten war ein Fall so gravierend wie jener von (ausgerechnet) Tesla

Keine Autorisierung, wo eine sein sollte

Der derzeit bekannteste Elektroautohersteller setzt voll und ganz auf Internet-Konnektivität und sonstige elektronische Tricks und Spielereien. Dazu zählen auch digitalisierte Schlüssel: Damit kann man seinen Tesla besonders bequem öffnen und auch starten. Doch so praktisch das auch sein mag, sicher ist das nicht, wie Sicherheitsforscher immer wieder zeigen.Nun ist es wieder einmal soweit: Denn der Österreicher Martin Herfurt demonstriert nun in einem YouTube-Video (via Heise ), wie einfach es sein kann, das Tesla-System auszutricksen, und zwar per NFC-Karte, die man als Tesla-Besitzer beim Kauf bekommt. Das Problem dabei: Die Karte ermöglicht dem Besitzer viel, ja zu viel. Denn wie Herfurt zeigt, kann man das Fahrzeug so manipulieren, dass dieses eine neue Schlüsselkarte akzeptiert.Denn nach einem NFC-Card-Swipe ist es 130 Sekunden lang möglich, einen neuen Key zu verbinden, und zwar dauerhaft. Im Fahrzeug selbst bzw. dessen Bildschirm bekommt man von dieser Aktion nichts mit. Normalerweise kommt es hier zu einer Online-Prüfung, ob auch tatsächlich die richtige Person diese Anfrage durchführt.Allerdings hat Herfurt herausgefunden, dass bei der Kommunikation zwischen App und Fahrzeug keine solche Autorisierung durchgeführt wird und somit letztlich jeder Key funktioniert. Dazu benötigt man nur eine mobile Anwendung, die das von Tesla eingesetzte VCSEC-Protokoll unterstützt. Wie (einfach) das Ganze in der Praxis bzw. in der Proof-of-Concept-Demonstration funktioniert, ist am besten im Video zu sehen.Die gute Nachricht: Die meisten Tesla-Besitzer nutzen "Phone as a Key" (PaaK), also das Entsperren per Smartphone und Bluetooth Low Energy (BLE). Dieser Weg ist vom nun aufgezeigten Hack nicht betroffen. Die Schlechte: Es ist vorstellbar, dass jemand PaaK per Störsender außer Gefecht setzt und den Tesla-Besitzer dazu zwingt, seine NFC-Karte einzusetzen.