Nicht mehr nur PlayStation: Sony will mit seinen Spielen den PC erobern

Sony will in den kommenden Jahren dafür sorgen, dass immer mehr Spiele aus seinem Portfolio auf dem PC verfügbar sind. Rund die Hälfte aller Releases sollen bis zum Jahr 2025 auch für PCs und mobile Geräte angeboten werden. Bisher ist der Anteil deutlich geringer.

Anteil der PC-Releases soll bis 2025 auf über 30 Prozent steigen

Wie Sony im Rahmen einer Präsentation im Zuge eines Investoren-Briefings verlauten ließ, will der japanische Konzern in den kommenden Jahren den PC erobern. Man wolle nicht mehr nur in einem kleinen Segment des Gaming-Marktes vertreten sein, sondern praktisch überall, so der Chef von Sony Interactive Entertainment (SIE) Jim Ryan im Lauf der Präsentation.Auf einer Folie war laut VGC zu sehen, dass Sony bisher nur rund 10 Prozent seiner Releases auch auf dem PC anbietet, jedenfalls war dies Stand 2019 der Fall. In diesem Jahr dürften sich die Anteile bereits deutlich verschieben, wobei noch immer nur rund 20 Prozent der Releases auch für den PC erscheinen, während der Anteile der Mobile-Releases von SIE auch in diesem Jahr nur gering zunimmt.Für das Jahr 2025 peilt man nun einen deutlichen Anstieg der Anteile der externen Plattformen an. Rund die Hälfte aller Releases soll weiterhin für die PlayStation 5 erscheinen, während der PC-Anteil auf rund 30 Prozent zunehmen soll. Etwa 20 Prozent der Releases sollen hingegen für mobile Plattformen wie Smartphones und Tablets erscheinen, hieß es weiter.Sony verspricht sich vom Ausbau seiner Präsenz natürlich ein deutlich großes Publikum. Man wolle mehr Leute erreichen, so dass letztlich auch mehr Einnahmen durch den Spielevertrieb erzielt werden. Schon jetzt profitiert Sony stark davon, seine Spiele wie Horizon Zero Dawn, Days Gone oder God Of War auch auf dem PC anzubieten.Die bisher verfügbaren Titel brachten im letzten Jahr rund 80 Millionen Dollar ein, wobei man davon ausgeht, dass der Umsatz aus PC-Verkäufen in diesem Jahr bereits auf rund 300 Millionen Dollar mehr als verdreifacht werden soll.