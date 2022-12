Steam Deck: Support für viele weitere Xbox-Titel angekündigt

Nachdem Microsoft schon vor einigen Monaten angekündigt hat, dass zahlreiche Xbox-Titel auf dem Steam Deck laufen, wird nun eine Reihe weiterer Spiele unterstützt. Insgesamt wurden 16 Games zu den Listen verifizierter und spielbarer Titel hinzugefügt.

Steam Deck unterstützt Xbox Cloud Gaming

Laut Pure Xbox wurden die Titel in den letzten Monaten überprüft und nun in die entsprechenden Listen eingeordnet. Während verifizierte Games ohne Probleme gespielt werden können, taucht in spielbaren Titeln manchmal noch der eine oder andere Bug auf. Bei den neuen verifizierten Spielen handelt es sich um "Deathloop", "Pentiment", "Doom Eternal" sowie "Dust: An Elysian Tail". Ferner bietet Steam Deck seit der kürzlichen Aktualisierung Support für "New Super Lucky's Tale" und "Ms. Splosion Man".Zu den spielbaren Titeln zählen "Halo Infinite" und "The Elder Scrolls V: Skyrim". Außerdem können Steam Deck-Besitzer nun "Forza Horizon 4", "Fallout 4", "State of Decay 2" sowie "Tell Me Why" zocken. Auch "Quake Champions", "Fable - The Lost Chapters", "ReCore: Definitive Edition" und "LocoCycle" werden unterstützt. Insgesamt wurden bereits mehr als 5000 Games von Valve überprüft. Die Anzahl an verfügbaren Spielen dürfte fortlaufend wachsen, sodass Spieler zukünftig von weiteren Titeln profitieren können.Seit Anfang des Jahres kann auch der Spiele-Streaming-Dienst Xbox Cloud Gaming auf dem Steam Deck verwendet werden. Der Service lässt sich über den Edge-Browser ausführen. Aktuell ist dies die einzige Möglichkeit, den Game Pass auf der Valve-Konsole zu nutzen. Da das Spiele-Streaming eine stabile Internetverbindung voraussetzt, dürfte es sich bei dem nativen Support der Xbox-Titel für die meisten Spieler um die bessere Option handeln.