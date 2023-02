Steam Deck: Übertragung von Spielen zwischen Desktop & Konsole

Steam Deck-Besitzer mit einer langsamen Internetverbindung haben nun die Möglichkeit, Spiele über ein anderes Gerät im lokalen Netzwerk zu installieren. Damit müssen die Daten nicht doppelt geladen werden. Das Feature bietet sich für Haushalte mit mehreren Personen an.

Feature setzt neue Beta-Version voraus

Da einige Steam-Titel heutzutage mehr als 100 Gigabyte Speicherplatz benötigen, kann der Download der Spiele einige Zeit in Anspruch nehmen. Vor allem in Familien ist es nicht selten, dass im Haushalt nicht nur die mobile Konsole Steam Deck, sondern weitere Desktop-Rechner und Laptops zu finden sind. Bislang konnten Games auf dem Steam Deck nur über die Valve-Server installiert werden. Wer den Titel schon auf seinem PC installiert hatte, musste den Download also erneut vollständig über die Internetverbindung durchführen.Das ist ab sofort nicht mehr der Fall, sofern die aktuelle Beta-Version des Clients auf dem Steam Deck ausgeführt wird. Die Anwendung durchsucht das lokale Netzwerk nach weiteren Computern, auf welchen das gewünschte Spiel bereits vorhanden ist. Das Game wird dann direkt vom PC auf das Steam Deck oder von der mobilen Konsole auf das Desktop-System übertragen, ohne eine aktive Internetverbindung zu benötigen. Auf diese Weise lassen sich auch zusätzliche Inhalte kopieren.Standardmäßig ist die Funktion ausschließlich für Geräte, auf denen der gleiche Steam-Account eingerichtet wurde, aktiviert. Sollte auf dem Desktop-System ein anderes Konto hinterlegt sein, muss zunächst eine entsprechende Option ausgewählt werden. Dann werden auch Accounts von Freunden und weitere Rechner mit Steam-Client im angemeldeten Zustand erkannt. Sowohl auf dem PC als auch auf dem Steam Deck müssen die neuesten Beta-Funktionen zur Verfügung stehen, damit die Übertragung gestartet werden kann.