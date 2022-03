Steam Next Fest: Valve bietet im Juni zahlreiche Demo-Versionen an

Valve möchte in diesem Jahr zwei weitere Spielefestivals starten. Im Juni sowie im Oktober werden wieder zahlreiche PC-Titel zum Ausprobieren angeboten. Neben Demo-Builds möchte der Publisher im Rahmen des Events auch Livestreams und Entwickler-Interviews durchführen.

Zuletzt 900+ Demo-Versionen angeboten

Zweites Event findet im Oktober 2022 statt

Das hat Valve auf einer offiziellen Seite bekanntgegeben. Die erste Ausgabe der diesjährigen Spielefestivals soll am 13. Juni 2022 beginnen und am 20. Juni enden. Ab 19 Uhr haben Steam-Nutzer die Option, hunderte Demo-Versionen herunterzuladen und auszuprobieren. Aktuell ist allerdings noch unklar, welche Spiele in der Woche zur Verfügung gestellt werden. Es wäre denkbar, dass Valve einige für die Konsole Steam Deck verfügbare Titel bewirbt.Im vergangenen Jahr hatte Valve mehr als 900 Demos zu den präsentierten Spielen angeboten. Wie viele Preview-Versionen in diesem Jahr gespielt werden können, ist unklar. Die Entwickler der jeweiligen Titel müssen einen eigenständigen Demo-Build bereitstellen, damit das entsprechende Spiel im Rahmen des Steam Next Fest ausprobiert werden kann. Steam-Nutzer haben nach dem Anspielen die Möglichkeit, Feedback zum gespielten Titel einzureichen. Die Kritik kann dann vor dem Release einer finalen Version berücksichtigt werden.Bisher hat Valve keinen konkreten Zeitraum für das zweite Spielefestival genannt. Momentan ist lediglich bekannt, dass auch im Oktober einige Demo-Spiele bereitgestellt werden sollen. Der Publisher dürfte den genauen Termin der Woche in den nächsten Monaten ankündigen. Die spielbaren Titel werden dann vermutlich erst kurz vor dem Event bekanntgegeben.