Windows 11: Neue Sound-Rekorder-App mit vielen Verbesserungen

Microsoft hat die neue Sound-Rekorder-App für Windows 11 zunächst nur für Insider-Tester aus dem Dev-Channel zugänglich gemacht. Sie bringt unter anderem eine neue Marker-Funktion mit, mit der bestimmte Stellen in einer Aufnahme mit einer Markierung versehen werden können, um sie später wiederzufinden. Außerdem besteht nun die Option, Audiodateien zu importieren.Hinzu kommt die Möglichkeit, das jeweils verwendete Mikrofon direkt aus der App zu ändern, man kann also die Audioquelle selbst wählen. Ebenfalls eine begrüßenswerte Neuerung: der Nutzer kann selbst bestimmen, in welchem Format er seine Aufnahmen speichern lassen will. Die wohl auffälligste Neuerung ist natürlich das Design, bei dem die Audiodaten während der Wiedergabe oder Aufnahme ansprechend dargestellt werden sollen.Microsoft will mit der neuen App nach eigenen Angaben vor allem die Nachfragen der Anwender erfüllen, bei denen die genannten Verbesserungen ganz oben auf der Wunschliste stehen, jedenfalls wenn man die Daten aus dem Feedback-Hub zugrunde legt. Der Konzern investiert seit einiger Zeit immer stärker in die Auffrischung oder Neuauflage der mit Windows ausgelieferten Apps und hat bereits in einigen anderen Bereichen umfangreiche Verbesserungen vorgenommen.Seit der Einführung von Windows 11 im letzten Jahr sind unter anderem neue Versionen von Paint, dem Musik-Player, der Uhr-App und einigen anderen werkseitig mitgelieferten Apps veröffentlicht worden. Wann die neue Sound-Rekorder-App in die "Stable"-Version von Windows 11 übernommen wird, ist derzeit noch offen. Aktuell will man wohl vor allem Rückmeldungen der Tester sammeln.