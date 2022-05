Volkswagen ID.Buzz soll heftige 65.000 Euro Einstiegspreis kosten

Volkswagen hat noch nicht allzu viel über den neuen ID.Buzz verraten - vor allem den Preis blieben die Wolfsburger bisher schuldig. Doch jetzt gibt es einen ersten Anhaltspunkt durch die Eintragung in der BAFA-Liste für die förderfähigen Elektroautos.

Technische Details

Laut BAFA (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle) gibt es jetzt erste Details zu den Preisen, die Volkswagen für den kleinen Elektro-Bus verlangen wird. Inklusive Mehrwertsteuer ist der Basispreis demnach 64.580 Euro. Allerdings ist nicht bekannt, ob es sich bei diesem Preis um ein bestimmtes Modell, zum Beispiel die First Edition, handelt.Interessant ist die Angabe bei BAFA aber vor allem, weil sie vor der offiziellen Bekanntgabe erfolgte. VW hat sich bislang noch nicht zu den Preisen für den ID.Buzz in der Variante als Fünfsitzer geäußert. Dagegen wurde die ID.Buzz Cargo-Variante, also als E-Fahrzeug, welches ohne hintere Sitzreihe als Liefer- oder Servicefahrzeug genutzt werden kann, bereits ganz offiziell mit 54.430 Euro beziffert.Bei der Fünfsitzer-Variante bekommt der ID.Buzz eine 77-kWh-Batterie, einen 150 kW starken Antrieb und, wie man zwischen den Zeilen bei Volkswagen lesen konnte, vor allem Fahrspaß: "Durch die tief unten im Sandwichboden integrierte Batterie und den leichten E-Antrieb ergeben sich eine gute Gewichtsverteilung und ein niedriger Fahrzeugschwerpunkt. Beide Faktoren optimieren das Handling und die Agilität", so VW bei der Weltpremiere.Wenn es ums Laden geht, schafft der ID.Buzz per CCS-Stecker an einer DC-Schnellladesäule bis zu 170 kW. Damit lässt sich die Batterie unterwegs unter besten Bedingungen in rund 30 Minuten von 5 auf 80 Prozent laden. Zu Hause an der Wallbox und öffentlichen AC-Ladepunkten wird mit 11 kW geladen. Der Vorverkaufsstart für den VW ID.Buzz soll für Europa noch im Mai eröffnet werden. Die Markteinführung selbst, also die Auslieferung der ersten Fahrzeuge, ist dann für den Herbst geplant. Die Markteinführung des Cargo-Modells ist noch für diesen Monat angesetzt.