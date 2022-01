Die Legende kehrt zurück: Große Erwartung an VW ID.Buzz E-Bus-Start

Es gibt endlich einen Termin für die offizielle Vorstellung des Elektro-Bullis VW ID.Buzz. Volkswagen-Chef Herbert Diess hat den Termin bei Twitter verraten - zuvor hatte man bereits zu Weihnachten ein Video vom ID.Buzz gezeigt, das richtig neugierig macht.

Modern statt knuffig-Retro

Gerüchte zu Preisen und Ausstattung

Der Vorstandsvorsitzende von Volkswagen, Herbert Diess, hat bei Twitter bestätigt, dass der VW ID.Buzz am 9. März auf den Markt kommen wird. Diess kündigte den Launch der neuen elektrischen Version des kultigen Kleinbusses der Marke mit den Worten an "Die Legende kehrt am 09.03.22 zurück!". Dazu gab es eine kleine Vorschau auf die Umrisse des neuen E-VWs.Das Datum ist nicht ganz zufällig gewählt. Am 8. März 1950 lief in Wolfsburg die Produktion des T1 an.Schon seit Jahren arbeitet VW daran, seinen berühmten Kleinbus - weltweit bekannt als Bulli - als Elektrofahrzeug auf den Markt zu bringen. Bereits vor rund fünf Jahren stellten die Wolfsburger dann in Detroit bei der Autoshow ein Konzept vor, von dem ehrlich gesagt jetzt nicht mehr allzu viel übrig geblieben ist. Denn wer dachte, dass der ID.Buzz ein kleiner, knuffiger Retro-Bus wird, dürfte jetzt enttäuscht sein. Der ID.Buzz ist vielmehr ein moderner, deutlich schlichterer Bulli als sein Verbrenner-Kollege, aber er ist weit entfernt von dem Charme des Ur-Bullis T1.Und eigentlich hatte man das auch schon so erwartet. Denn auf den ersten Blick sah es so aus, als wäre es nur ein weiteres cooles Elektrofahrzeug-Konzept, das Volkswagen zeigt, aber nie auf den Markt bringen würde. Das Unternehmen überraschte dann jedoch mit der Aussage, dass es ernsthaft vorhat, das Fahrzeug bis 2023 auf den Markt zu bringen.Das Unternehmen investiert in die Produktion des elektrischen Mikrobusses auch in den USA. Die Produktion soll Gerüchten zufolge sowohl in den USA als auch in Deutschland bald anlaufen, genaues wird man am 9. März erfahren. Früheren Berichten zufolge könnte der elektrische Kleinbus zu einem Preis von knapp 40.000 Euro angeboten werden. Zudem soll der ID.Buzz mit einer 80-kWh-Batterie ausgestattet sein.