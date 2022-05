Windows 10 und Windows 11: Kostenlose Microsoft-Kurse für Profis

Es gibt hier sicherlich viele Leser, die sich bereits überdurchschnittlich gut mit Windows auskennen und der Meinung sind, dass sie diesbezüglich keine Fortbildung mehr brauchen. Doch sie sollten sich dennoch die aktuellen Kurse ansehen, die Microsoft anbietet - und zwar kostenlos.

Windows-Kurse für IT-Profis

Microsoft bietet schon lange Trainings an, die zwar auf den ersten Blick banale Themen ansprechen, die sich aber an IT-Profis richten und vertiefende Informationen zu bestimmten Sachverhalten bieten. Diese Trainings haben in Vergangenheit teilweise sehr viel Geld gekostet. Doch in der Ära von Cloud und Co., also Zeiten, in denen Windows nicht mehr die oberste Priorität spielt, sind solche Kurse mittlerweile kostenlos zu bekommen.So hat Microsoft gestern in einem Blogbeitrag auf Techcommunity eine Übersicht aller Trainings veröffentlicht, die man aktuell bekommen kann (via Dr. Windows ). Orin Thomas, Principal Cloud Operations Advocate bei Microsoft, schreibt dazu: "Fast alle IT-Profis beginnen mit irgendeiner Form von Desktop-Support, bevor sie in die Serveradministration zu den Haien geworfen werden."Im Beitrag werden mehr als 50 kostenlose Trainings aufgelistet, die Themen wie Installation des Windows-Clients, das Konfigurieren der Einstellungen nach der Installation und Personalisierung, der Netzwerke, des Speichers sowie Datenzugriff und -nutzung abdecken. Weitere Hauptkategorien sind Identität und Sicherheit und Fehlerbehebung beim Windows-Client, auch diese haben gleich mehrere Unterkategorien. Diese zeigen auch, dass die Themen alles andere trivial sind.Kein Wunder: Diese Trainings richten sich in erster Linie an IT-Profis, Admins und Supportmitarbeiter. Aber Vorsicht: Alle Kurse sind in Englisch und bauen zum Großteil aufeinander auf - sie können aber sicherlich auch einzeln absolviert werden, wenn man sich als Windows-Kenner für ein spezielles Thema interessiert und entsprechende Vorkenntnisse hat.