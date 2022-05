WhatsApp Beta: UWP-App für Windows 11 erhält neue Funktionen

Metas Wechsel von der WhatsApp Electron- zu einer UWP-App für Windows 11 nimmt an Fahrt auf. Nach einem Update mit frischen Designelementen folgt nun eine neue Filterfunktion für Chat-Listen. Die Suche nach Gruppen oder ungelesenen Nachrichten wird somit vereinfacht.

Aufgeräumte Chatlisten auf Knopfdruck

WhatsApp Desktop - Client für Windows

Langsam aber sicher scheint sich Meta (früher Facebook ) dem Release von WhatsApp Desktop als Universal Windows Platform-App (UWP) zu nähern, die im Gegensatz zur aktuell noch webbasierten Variante das von Windows 11 bekannte WinUI-Design übernimmt und funktionstechnisch unter anderem die Unterstützung von mehreren Geräten unabhängig vom Smartphone ermöglicht. Das zurückliegende Update der WhatsApp Beta bringt zudem einen neuen Filter zum Vorschein, der ab Version 2.2216.4.0 zur Verfügung steht.Die globale Chat-Liste kann mit der neuen Funktion nach ungelesenen Nachrichten oder Gruppen gefiltert werden. Ebenso können Nutzer so zukünftig Chats von Personen ausblenden, die nicht Teil der eigenen Kontaktliste sind. Vor allem bei größeren Chat-Listen macht sich der neue Filter positiv bemerkbar. Der Funktionsumfang der UWP-App wird somit erweitert und es ist davon auszugehen, dass sich Meta in naher Zukunft mit einer finalen Version an die Öffentlichkeit wagt. Bis dahin kann die WhatsApp Beta von jedermann über den Microsoft Store bezogen und verwendet werden.Parallel zu den neuen Chat-Filtern arbeiten die Entwickler laut WABetaInfo unter anderem an der Sichtbarkeit von Status-Updates innerhalb der Nachrichtenlisten und damit verbundenen Quick-Reactions. Ebenso wird die kürzlich aufgetauchte Umfragefunktion innerhalb der WhatsApp Beta getestet, um vor allem Gruppen diverse Entscheidungen zu erleichtern, ohne auf externe Programme angewiesen zu sein. Somit nimmt Meta nahezu alle Funktionen in seiner UWP-App auf, die Nutzer auch von den Versionen für Apple iOS und Google Android kennen.