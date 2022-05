Volvo verkauft ab dem nächsten Jahr nur noch elektrifizierte Autos

Der schwedische Automobilkonzern Volvo wird ab dem kommenden Jahr in den großen Märkten damit beginnen, nur noch elektrifizierte Fahrzeuge zu verkaufen. Reine Benzin- oder Diesel-PKW sind dann als Neuwagen nicht mehr zu bekommen.

Ab 2030 nur noch elektrisch

Wie das Magazin CNet berichtet, gilt die Maßgabe unter anderem für den großen US-Markt. Hier werden ab dem kommenden Jahr keine reinen Verbrenner mehr verkauft. Allerdings werden Kunden, die unbedingt weiter mit Benzinern oder Diesel-Fahrzeugen unterwegs sein wollen, die Option auf den Kauf eines Hybriden haben.Allerdings vollzieht Volvo auch mit der neuen Produktpalette für das kommende Jahr keinen wirklich harten Schnitt. Denn es werden zwar nur noch elektrifizierte Fahrzeuge angeboten, dies aber in verschiedenen Abstufungen vom einfachen Hybriden, bei denen ein Anschluss ans Stromnetz gar nicht vorgesehen ist, über Plugin-Hybride bis hin zum reinen batterieelektrischen Fahrzeug.Die Schweden sind damit allerdings trotzdem mit die ersten Autohersteller überhaupt, die komplett aus den reinen Verbrennern aussteigen. Volvo hat bereits vor einiger Zeit das Ziel bekannt gegeben, ab dem Jahr 2030 überhaupt keine Verbrennungsmotoren mehr zu verbauen. Es wird dann nur noch vollelektrisch betriebene Autos von Volvo geben. Das Management beruft sich hier darauf, dass diese Entwicklung auch am Interesse der Kunden klar abzulesen ist - auch wenn es aufgrund einer relativ lauten Minderheit oft anders aussieht.Über die Antriebsfrage hinaus gab es aber auch Neues hinsichtlich der technischen Ausstattung der neuen Modelle, die in den kommenden Monaten im Handel auftauchen sollen. Demnach baut Volvo die Integration des Google-basierten Infotainment-Systems weiter aus. Alle Neuwagen werden im Zuge dessen auch in der Lage sein, Over-the-Air-Updates zu empfangen, hieß es. Für Firmware-Updates muss man also nicht in eine Vertragswerkstatt fahren.