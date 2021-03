Volvo: Ab 2030 nur noch Elektroautos und Verkauf ausschließlich online

Volvo hat heute bekannt gegeben, dass sie am Komplettausstieg aus dem Verbrenner-Sektor arbeiten und ab 2030 nur noch elektrisch be­triebene Autos anbieten werden - und das betrifft auch Hybride. Noch interessanter ist: Man wird künftig Autos nur noch online verkaufen.

Das Kundeninteresse ist längst da

Volvo

Das Autogeschäft ist seit längerem im Umbruch und auch wenn es vielen nicht passt: Das Ende des Verbrennungsmotors ist nur eine Frage der Zeit. Manche Hersteller agieren bei der Umstellung schneller, manche langsamer, die Frage ist aber eben kaum noch Ob, sondern nur noch das Wann.Nun hat sich mit Volvo der nächste große Autobauer voll und ganz der Elektromobilität verpflichtet. Denn das schwedische Unternehmen hat nun bekannt gegeben, dass es ab 2030 nur noch elektrisch betriebene Fahrzeuge herstellen und anbieten wird. In einer Presse­mit­teilung schreibt das Unternehmen, das seinen Hauptsitz in Göteborg hat, dass man zum Marktführer im Premium-Segment werden will.Volvo: "Bis dahin will das Unternehmen nur noch vollelektrische Autos verkaufen und alle Autos mit Verbrennungsmotor, auch Hybride, aus dem weltweiten Portfolio streichen." Volvo erwartet einerseits, dass die Gesetzgebung, andererseits ein schneller Ausbau der zugänglichen hochwertigen Ladeinfrastruktur die Akzeptanz der Verbraucher für vollelektrische Autos beschleunigen wird.Die Entscheidung, so das Unternehmen, beruht unter anderem auf der Tatsache, dass man in den vergangenen Jahren einen massiven Anstieg des Kun­den­in­te­res­ses beo­bach­ten konnte. Die Verpflichtung zum voll­elek­tri­schen Her­stel­ler ist des­halb zwar in­te­res­sant, aber nicht un­be­dingt über­ras­chend.Das kann man von den Plänen zum Nur-Online-Verkauf nicht behaupten, denn das ist ei­ni­ger­ma­ßen re­vo­lu­tio­när, zumindest für einen etablierten Autobauer. Denn damit folgt man dem Beispiel Teslas und verzichtet künftig auf klassische Autohäuser. Ganz verschwinden werden diese jedoch auch nicht, sie sollen aber nur noch für Reparaturen, Wartung und Auslieferung von Autos an Kunden zum Einsatz kommen.