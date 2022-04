Nvidia soll mit Tests seiner GeForce RTX 4090-GPU begonnen haben

Die letzten Jahre und Monate waren geprägt von überteuerten Grafikkarten und schlechter Verfügbarkeit, der Launch der RTX 30 Serie liegt gut eineinhalb Jahr zurück. Jetzt zeigt sich ein Hoffnungsschimmer am Horizont. Nvidia testet wohl seine Spitzen-GPU der nächsten Generation.

Wichtiger Meilenstein, langer Weg

Noch ist es zu früh, um in Jubel auszubrechen, ein Blick auf die Preiskurve von GPUs zeigt aber, dass die Bewegung im Markt endlich wieder nach unten zeigt. Ein wichtiger Faktor für sinkende Preise bei Grafikkarten ist die Vorstellung von neuen Modellen - schließlich müssen Händler zum passenden Zeitpunkt Platz im Lager schaffen. Eine neue Generation kann also in mehrerer Hinsicht für Freude sorgen. Deshalb birgt die aktuelle Meldung zum Start der Tests der AD102-GPU, dem Antrieb für die kommenden RTX 40-Topmodelle, einen echten Hoffnungsschimmer.Der Leaker kopite7kimi, mit einer recht guten Erfolgsbilanz in Sachen Voraussagen rund um Grafikkarten ausgestattet, liefert aktuell eine frische runde Information rund um Nvidias Pläne. Das Unternehmen habe mit den Tests der Flaggschiff-"Ada Lovelace"-GPU, AD102, begonnen und tritt damit in die heiße Phase der Vorbereitungen zur Produktion seiner RTX 4090 und RTX 4080-Karten ein.Der Testbeginn markiert für gewöhnlich einen entscheidenden Meilenstein in der Entwicklung neuer GPUs. Sollten die inoffiziellen Aussagen zutreffen, hat Nvidia das Design der CPU so gut wie abgeschlossen. Mit ersten funktionierenden Karten und Treibern begeben sich die Entwickler jetzt auf den meist recht steinigen Weg zu Release-fähiger Hardware und Software.Und so bleibt hoffnungsvollen Grafikkarten-Enthusiasten zum aktuellen Zeitpunkt nur optimistische Spekulation. Sollten die Tests zufriedenstellend verlaufen - hier darf man bei Erfolg mit weiteren Leaks rechnen - und dabei keine gravierenden Fehler entdeckt werden, sieht es für einen Start der nächsten Geforce-Generation zum Ende dieses Jahres recht gut aus - das passt auch zu anderen Leaks, die auch zur erwarteten Leistung Auskunft geben