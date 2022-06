Bericht: Nvidia verschiebt RTX 40-Grafikkarten um mindestens 1 Monat

Wer auf die Nvidia GeForce RTX 40-Serie wartet, muss sich offenbar etwas länger gedulden. Laut einem Bericht, der sich auf informierte Quellen bei den GPU-Herstellern stützt, verschiebt sich der Launch der neuen Grafikkarten-Reihe um mindestens einen Monat.

Zeitnahe Präsentation möglich, Launch aber erst später

Das Portal VideoCardz berichtet, dass Nvidia seine nächste Serie von Grafikchips nicht wie erwartet im August auf den Markt bringen lässt. Stattdessen soll der Launch erst im September erfolgen, wobei dann die GeForce RTX 4090 aus Topmodell zuerst in den Markt starten soll. Die RTX 4080 folgt dann angeblich ab Oktober, bevor dann ab November auch die RTX 4070 eingeführt werden soll.Allerdings betreffen diese Angaben lediglich den Beginn des Verkaufs. So soll durchaus denkbar sein, dass Nvidia die Ankündigung der neuen Produktreihe schon früher vornimmt. In der Zwischenzeit könnte der bevorstehende Launch der neuen Grafikchips der Produktreihe mit dem Codenamen "Ada Lovelace" bald zu Nachlässen bei den Preisen der RTX 30-Serie führen. Schließlich sollen die Board-Hersteller noch möglichst viele GPUs auf Basis der älteren Chips verkaufen.Worin die Gründe für die Verschiebung liegen, ist geht aus dem Bericht nicht hervor. Allerdings ist darin auch davon die Rede, dass Nvidia auch den Launch der günstigen Einsteiger-Grafikkarte GeForce GTX 1630 verschoben hat, weil es zu Problemen bei der Beschaffung von Bauteilen für die Fertigung kommt. Offenbar gibt es also Engpässe bei bestimmten Komponenten, nicht aber bei den Grafikchips selbst.Derzeit ist noch offen, wie sich die Preise bei der RTX 40-Serie entwickeln werden. Zwar hat die Nachfrage auch in der PC-Branche nachgelassen und die Kurse von Kryptowährungen sind im Sinkflug, doch will Nvidia sicherlich alles tun, um die Preise weiterhin auf einem hohen Niveau zu halten, um seine Margen nicht zu gefährden und damit die Aktionäre zu enttäuschen.