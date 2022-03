Windows Insider-Kanal wechseln für kurze Zeit wieder einfach möglich

Mit dem jüngsten Windows 11-Insider-Build sind aktuell die Entwicklungs- und Beta-Kanäle gleichauf. Das heißt nicht nur, dass beide Insider-Gruppen auf dem gleichen Stand sind, sondern auch, dass man jetzt problemlos den Kanal wechseln kann, wenn das gewünscht ist.

Microsoft schreibt dazu im Windows-Blog:

So einfach ist der Wechsel: Zunächst öffnet man die Einstellungen-App > Windows Update > Windows Insider-Programm

Dort wählt man die Insider-Einstellungen und den Kanal, den man nutzen möchte

Microsoft hat vor Kurzem mit dem Windows 11 Preview Build 22581 seit langer Zeit das erste Update verteilt, das sowohl für Dev- als auch für Beta-Kanal-Nutzer freigegeben wurde. Über die grundlegenden Informationen zu der neuen Preview hatten wir schon in einem separaten Beitrag berichtet . Es gibt aber noch einen anderen wichtigen Punkt, der für diesen Build gilt: Für kurze Zeit ist jetzt wieder der unproblematische Wechsel von einem Kanal in einen anderen möglich - ohne, dass man einen Clean Install durchführen muss."Build 22581 wird auch an Windows Insider im Beta-Kanal verteilt. Nun, da die Entwicklungs- und Beta-Kanäle die gleichen Builds erhalten, wurde das begrenzte Fenster für Insider geöffnet, um den Kanal zu wechseln, falls gewünscht. Bitte lesen Sie die folgenden Details über das begrenzte Zeitfenster für den Kanalwechsel und was passiert, wenn sich das Fenster schließt. Es ist jetzt an der Zeit, dass ihr sicherstellt, dass ihr in dem Kanal seid, in dem ihr in Zukunft sein wollt!"Wechselt man jetzt von einem zum anderen Kanal, wird die Änderung ab der Auslieferung des nächsten Insider-Builds automatisch ausgeführt. Diese Möglichkeit jetzt zum Beispiel vom Beta- zum Dev-Kanal oder andersherum zu wechseln wird nur für kurze Zeit verfügbar sein - einen genauen Termin gibt es aktuell für das Ende der Option noch nicht. Die Möglichkeit wird aber geschlossen, sobald Microsoft neue Builds, also Versionen mit einer höheren Build-Nummer für den Entwicklungskanal freigibt. Das könnte schon Anfang kommender Woche sein, oder womöglich auch noch vor dem Wochenende.