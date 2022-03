Entwickler schwurbelt in Patch-Notes gegen Masken, Nutzer rebellieren

Wie kann man sich als Spielentwickler als verdrehter Masken-Gegner mit Hang zum Chauvinismus inszenieren? Man schreibt einfach entsprechend kurios verblendete Kommentare in seine Patch-Notes. So geschehen bei einem Spiel auf Steam, gegen das Nutzer jetzt Sturm laufen.

Masken-Gegner und Chauvinist in Reinform nutzt Patchnotes als Plattform

Reaktion eindeutig

Die Corona-Krise hat erneut aufgezeigt, dass das Netz kurios verblendeten Geistern einen perfekten Raum bietet, um sich der ganzen Welt mitzuteilen. Trotz schon vor der Pandemie durch unzählige Studien und dem Alltag im Gesundheitswesen seit dem 18. Jahrhundert belegten Schutzwirkung von Masken wurden diese von gewissen Kreisen als ultimatives Zeichen der Einschränkungen erwählt. Jetzt verärgert ein Spieleentwickler große Teile seiner Kundschaft, weil er die Patchnotes für einen aberwitzig dämlichen Wut-Beitrag gegen Masken nutzt - und sich dabei alle Mühe gibt, sich auch noch anderweitig lächerlich zu machen.Wie Kotaku schreibt, hatte das kleine Spiel "Domina", in dem es um die Verwaltung von Gladiatoren gehen soll, am 8. März ein Update erhalten. In den sonst recht unspektakulären Patchnotes findet der Entwickler Platz, alle üblichen dümmlichen Klischees über das Verweigern des Tragens von Masken und der damit, aus seiner Sicht, verbundenen "Männlichkeit" unterzubringen. Nach der Aufforderung, natürlich in Großbuchstaben verfasst, "NEHMT DIE VERDAMMTEN MASKEN AB", läuft bei dem Autor endgültig alles aus dem Ruder.Hier die vollständige, ungekürzte Botschaft, wie sie derzeit in den Patchnotes des Spiels v1.3.18 erscheint, in der Übersetzung aus dem Englischen:Wir wollen an dieser Stelle nur knapp kommentieren: Aua, Uff!Seit dem Update ist das Spiel mit hunderten negativen Beiträgen bombardiert worden. Konnte man vor kurzem noch auf eine Review-Bewertung von "Sehr positiv" verweisen, fällt dieser Status jetzt "größtenteils negativ" aus. Ein Beitrag fasst den grundsätzlichen Gehalt der Beiträge sehr gut zusammen: "Dev ist ein höchst unprofessioneller Anti-Masken-Spinner." Allerdings beweist der Entwickler in den letzten Tagen, dass er es auch auf Twitter versteht, in Sachen peinlichen Kommentaren noch einmal nachzulegen.