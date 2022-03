Mac Studio: Neuer Desktop-PC für Kreativprofis mit "Peek Performance"

Die Spatzen hatten es kurz vor dem Apple Event schon von den Dächern gepfiffen: Apple bietet ab sofort mit Mac Studio und Mac Studio Display eine leistungsstarke Kombination für Profi-Nutzer an. Der Mac Studio erinnert an einen dicken Mac Mini, bietet aber sehr viel mehr Leistung.

Mac Studio - leistungsstärker als der Mac Pro

Neuer M1 Ultra-Chip

Marktstart

Technische Daten zum neuen Apple Mac Studio Modell M1 Max M1 Ultra Software macOS Monterey CPU Apple M1 Max 10 Kern-CPU, 24 Kern-GPU, 16 Kern-Neural Engine Apple M1 Ultra 20 Kern-CPU, 48/64 Kern-GPU, 32 Kern-Neural Engine RAM 32/64 Gigabyte gemeinsamer Arbeitsspeicher 64/128 Gigabyte gemeinsamer Arbeitsspeicher Speicher 512 GB bis 8 TB SSD-Speicher 1 bis 8 Terabyte SSD-Speicher Anschlüsse Vorne 2x USB-C (10 Gb), SDXC (UHS-II); Hinten 4x Thunderbolt 4, 2x USB-A, 10 Gbit LAN, 3,5 mm Klinke Vorne 2x Thunderbolt 4, SDXC (UHS-II); Hinten 4x Thunderbolt 4, 2x USB-A, HDMI, 10 Gbit LAN, 3,5 mm Klinke Audio Integrierter Lautsprecher, 3,5 mm Kopfhöreranschluss Wireless WLAN AX, Bluetooth 5.0 Maße 9,5 x 19,7 x 19,7 cm Gewicht 2,7 kg 3,6 kg Preis ab 2299 Euro ab 4599 Euro

Das diesjährige Frühlings-Event von Apple hatte noch einmal eine richtige Neuerung mitgebracht. Ab sofort lassen sich der neue Desktop-PC namens Mac Studio und der neue externe Monitor namens Mac Studio Display bei Apple vorbestellen. Beides ist perfekt aufeinander abgestimmt und - besonders das Display - für die angebotene Leistung und (für Apple-Verhältnisse) verhältnismäßig günstig.Der Mac Studio-Mini-PC erinnert optisch an einen Mac Mini-Doppelpack. Der Nutzer hat die Wahl zwischen dem Einstiegsmodell mit einem M1 Max (ab 2.299 Euro) oder der besser ausgestattet M1 Ultra-Version (ab 4.599 Euro). Schon der M1 Max soll dabei leistungsmäßig den aktuellen Mac Pro in Schatten stellen. Er kommt mit 10‑Core-Prozessor, 24‑Core GPU und der Apple 16‑Core Neural Engine, und kann ab 32 GB RAM und 512 GB SSD bestellt werden. Die weiteren Konfigurationen gibt es mit bis zu 20‑Core CPU, 64‑Core GPU und 32‑Core Neural Engine plus bis zu 128 GB Arbeitsspeicher und 8 TB SSD.An Ports hat Apple dieses Mal nicht gespart: Neben zwei USB‑C Anschlüsse und einen SDXC-Kartensteckplatz auf der Vorderseite gibt es hinten noch vier Thunderbolt 4 Anschlüsse, zwei USB‑A Anschlüsse, ein HDMI-Anschluss, ein 10 Gbit Ethernet-Anschluss und einen klassischen 3,5 mm Kopfhörer­­anschluss. Unterstützt werden Wi-Fi 6 und Bluetooth 5.0. Der kleine Mac Studio kann bis zu vier Pro Display XDRs und einen 4K-Fernseher unterstützen, so Apple.Falls die Leistung des M1-Modells nicht genügt, gibt es den Mac Studio auch mit dem ebenfalls neu vorgestellten M1 Ultra-Chip. Dort hat die kleinste Ausstattung einen 20‑Core-Prozessor, 48‑Core GPU und 32‑Core Neural Engine mit 64 GB Rom und 1 TB SSD. Aufwärts geht es bis zu Apple M1 Ultra mit 20‑Core CPU, 64‑Core GPU und 32‑Core Neural Engine, 128 GB RAM und 8 TB SSD. Wer sich dieses Monster konfiguriert, bezahlt bis zu 9.199 Euro.Starten wird der Mac Studio bereits in Kürze. Die Vorbestellungen sind eröffnet, geliefert wird ab dem 18. März.Greg Joswiak, Senior Vice President Worldwide Marketing von Apple erklärte: "Der Mac Studio läutet eine neue Ära für den Desktop ein, mit unglaublicher Leistung durch M1 Max und M1 Ultra, einer Vielzahl von Anschlussmöglichkeiten und einem kompakten Design, das alles, was Anwender:innen benötigen, in kurzer Reichweite zur Verfügung stellt."