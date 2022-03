iPhone SE mit A15 Bionic: Apple frischt sein günstigstes Smartphone auf

Apple hat heute bei seinem Event wie erwartet das neue iPhone SE vorgestellt. Die wichtigste Anpassung: Im Inneren soll der A15 Bionic-Prozessor für deutlich mehr Leistung sorgen. Dazu kommt eine bessere Bildverarbeitung, 5G und mehr. Das Design ist fast unverändert.

A15 Bionic im günstigsten iPhone

5G, bessere Kamera und robuster

Technische Daten zum neuen iPhone SE 3 5G Software Apple iOS 15 Display 4,7 Zoll Retina HD, 1334 x 750 Pixel, 326 ppi, Kontrast 1400:1, 16 Mio. Farben, IPS, 625 nits, HDR CPU A15 Bionic-Chip, 6 Core CPU, 4 Core GPU, 16 Core Neural Engine, 64 Bit Speicher 64, 128 oder 256 GB Gehäuse Glas (Rückseite), Metall (Rahmen) Verbindung Apple Lightning, WLAN ax, Bluetooth 5, NFC Sensoren Beschleunigung, Gyroskop, Annäherung, Umgebungslicht, Kompass, Barometer, Fingerabdruck (Home Button) Hauptkamera 12 MP, f/1.8, OIS, True Tone-LED-Blitz Kamera 7 MP, f/2.2 Navigation GPS, Glonass, Galileo, QZSS, BeiDou Farben Rot, Schwarz und Weiß Maße 138,4 x 67,3 x 7,3 mm Gewicht 144 Gramm Besonderes 5G (sub-6 GHz), IP67, Dual SIM (Nano + e-SIM), Lightning, 20 Watt Ladeleistung Preis ab 519 Euro

Alle Ankündigungen der Apple-Keynote

Apple

Eines vorweg: Das neue iPhone SE ist im Bereich der "kompakten" Smartphones dank des neuen Prozessors A15 Bionic wohl eines der leistungsfähigsten Geräte seiner Klasse. Apple hat bei der neuesten Generation seines "günstigsten iPhone" das geliefert, was die Gerüchteküche im Vorfeld erwarten ließ: Ein Gerät, das vom Design den Vorgängern gleicht, im Inneren aber an den entscheidenden Stellen Neuerungen mitbringt, die es für das Jahr 2022 fit macht. Die Vorbestellung ist ab Freitag möglich, verfügbar ist es dann ab 18. März. Die Preise: Die 64 GB-Version kostet 519 Euro, 128 GB kosten 569 Euro und 256 GB gibt es für 689 Euro.Apple-typisch liefert das Unternehmen beim Performance-Vergleich mit den Vorgängern nur grobe Richtwerte, zeigt aber, was die anvisierten Kunden erwarten können. So steigt die CPU-Leistung im Vergleich mit dem iPhone 8 um das 1,8-fache, die GPU soll rund 2,2-mal mehr leisten können.Hier gilt es wie immer auf unabhängige Test zu warten, die Leistung des A15 Bionic fällt wie oben schon erwähnt in dieser Form- und Preisklasse aber auf jeden Fall sehr gut aus. Apple verspricht außerdem, dass der Chip für eine "bessere Akkulaufzeit" sorgt, Zahlen oder weitere Angaben zur Einordnung lässt man aber auch hier aus.Bei der Kamera-Hardware verbaut man weiter einen 12-Megapixel-Sensor, hier wird eine deutliche Verbesserung der Qualität laut Apple aber durch den A15-Chip und die "Deep Fusion"-Bildverarbeitung vorangetrieben. Zum Display, auf dem man die Inhalte betrachtet, verliert Apple nur wenige Worte: 4,7 Zoll, Retina HD - also verbleibt man bei einer Auflösung von 1334 x 750 Pixel bei 326 ppi.Auch wenn das neue iPhone SE sich äußerlich kaum verändert, verbessert Apple die Konstruktion für mehr Haltbarkeit. Auf der Rückseite kommt das gleiche Glas wie beim 13 und 13 Pro zum Einsatz, das Gerät ist wasser- und staubgeschützt nach IP67. Bei den Farben heißt es nicht "Schwarz", sondern "Mitternacht" und "Polarstern" statt "Weiß", dazu kommt das Product Red in Rot.