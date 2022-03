Teardown: Blick in Mac Studio enthüllt Details, die Apple nicht verriet

Kaum sind die ersten Mac Studios bei den Testern ankommen, gibt es auch schon eine Zerlege-Aktion. In dem Teardown wird enthüllt, was Apple bisher nicht verraten wollte… Dazu gehört neben der genutzten Technik auch die Upgradefähigkeit.

Ein Blick auf die Steckplätze

Nicht alles so einfach

Technische Daten zum neuen Apple Mac Studio Modell M1 Max M1 Ultra Software macOS Monterey CPU Apple M1 Max 10 Kern-CPU, 24 Kern-GPU, 16 Kern-Neural Engine Apple M1 Ultra 20 Kern-CPU, 48/64 Kern-GPU, 32 Kern-Neural Engine RAM 32/64 Gigabyte gemeinsamer Arbeitsspeicher 64/128 Gigabyte gemeinsamer Arbeitsspeicher Speicher 512 GB bis 8 TB SSD-Speicher 1 bis 8 Terabyte SSD-Speicher Anschlüsse Vorne 2x USB-C (10 Gb), SDXC (UHS-II); Hinten 4x Thunderbolt 4, 2x USB-A, 10 Gbit LAN, 3,5 mm Klinke Vorne 2x Thunderbolt 4, SDXC (UHS-II); Hinten 4x Thunderbolt 4, 2x USB-A, HDMI, 10 Gbit LAN, 3,5 mm Klinke Audio Integrierter Lautsprecher, 3,5 mm Kopfhöreranschluss Wireless WLAN AX, Bluetooth 5.0 Maße 9,5 x 19,7 x 19,7 cm Gewicht 2,7 kg 3,6 kg Preis ab 2299 Euro ab 4599 Euro

Eines der ersten Teardowns von neuen Mac Studio liefert Mac Tuch bei YouTube ab. Dort erfährt man einige interessante Aspekte zum neuen Apple-Desktop-PC. Zunächst einmal wird der Weg ins Innere vom Mac Studio gezeigt. Äußerlich wirkt es zwar zunächst so, als ob es keine Schrauben gibt, die das Case halten, doch die sind einfach unter dem Gummiring am Boden des Geräts versteckt. Sobald der entfernt wurde, ist der Zugang zu den Schrauben und damit zum Inneren des Mac Studios bereit.Eines der ersten spannenden Entdeckungen, die Max Pech bei seinem Teardown enthüllt hat, sind die SSD-Steckplätze. Anders als Apple das kommuniziert hat, verfügt der Mac Studio sehr wohl über einen aufrüstbaren SSD-Speicher. Ähnlich wie beim Mac Pro gibt es zwei SSD-Anschlüsse im Inneren, die relativ leicht zugänglich sind. Damit dürfte einem einfachen Austausch und der Aufrüstung nichts im Wege stehen. Das ist natürlich vor allem interessant, wenn man die Preise im Auge behält, die Apple für eine größere SSD verlangt.Max Tech weist darauf hin, dass die Formulierung auf der Apple-Website für den Mac Studio im Grunde nur besagt, dass der Speicher "nicht für den Nutzer zugänglich" ist. Dort heißt es, dass Kunden, die meinen, dass sie in Zukunft zusätzlichen Speicher benötigen, "die Konfiguration einer höheren Kapazität in Betracht ziehen" sollten. Ein Techniker kommt aber problemlos an die Steckplätze. Apple verkauft selbst ein SSD-Upgrade-Kit für den Mac Pro, daher könnte es auch gut sein, dass später ein Upgrade-Kit für den Mac Studio erscheinen wird.Anders ist es allerdings beim Arbeitsspeicher des Mac Studio. Die einfache Aufrüstung scheitert, da die RAM-Module mit dem Chip selbst verlötet sind. Das vollständige Video von Max Tech steht über YouTube zur Verfügung.