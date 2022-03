Studio Display: Apple plant angeblich "bezahlbaren" externen Monitor

In der Gerüchteküche brodelt es erfahrungsgemäß vor anstehenden Apple-Events ganz besonders stark. Zu einem Gerücht gibt es nun Hinweise von verschiedenen Quellen: Apple soll nach dem Pro Display XDR nun an einem "bezahlbaren" externen Monitor arbeiten.

Nur spärliche Details zum Apple Studio Display

Das meldet nun der bekannte Apple-Analyst Ming-Chi Kuo. Zuvor hatte schon das Online-Magazin 9to5mac exklusiv von den Neuvorstellungen berichtet, die Apple angeblich schon zum Frühlings-Event am 8. März 2022 vorstellen will. Interessant dabei ist der Fokus auf neue Macs und das neue externe Display. Apple hatte 2019 mit dem Pro Display XDR nach langer Zeit wieder einen eigenen Monitor herausgegeben - allerdings kostet das Display je nach Ausstattung 5.500 oder 6.500 Euro. Damit wird nur eine kleine Zielgruppe angesprochen. Die neuen Monitore sollen als Ergänzung zu dieser Pro-Serie starten und Studio Displays heißen.Gerüchte legen nahe, dass sich neue externe Displays von Apple in der Entwicklung befinden. 9to5Mac und Ming-Chi Kuo berichten dafür aus "mit der Angelegenheit vertrauten Quellen". Von dort hieß es auch, dass der neue Monitor oder die Monitor-Serie günstiger sein soll als das aktuelle Angebot.Viele Informationen gibt es allerdings noch nicht. Laut Kuo wird das Studio Display in diesem Jahr auf den Markt kommen und die Chancen stehen gut, dass Apple sie morgen vorstellen wird. Von den Quellen war zu erfahren, dass der neue Monitor eine 7K-Auflösung bietet. Im Vergleich dazu hat das Pro Display XDR ein 32-Zoll 6K 6016 x 3384 Pixel-Panel mit 218 Pixeln pro Zoll. Eine höhere Auflösung könnte bedeuten, dass das neue Apple Studio Display eine höhere Pixeldichte von 245 PPI haben wird oder dass es die gleichen 218 PPI wie das Pro Display XDR beibehalten wird, aber auf einem größeren 36-Zoll-Panel.Ob das aber tatsächlich günstiger als bisher zu realisieren ist, lässt ein wenig Zweifel an den Gerüchten aufkommen. Es gab darauf bereits Mitte vergangenen Jahres Hinweise. Damals wurde ein neues externes Display unter dem Codenamen "J327" mit einem eingebauten speziellen A13-Chip geleakt. Projekt "J327" soll nun als Apple Studio Display auf den Markt kommen.