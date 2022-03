Peek Performance: Apple lädt zum Event ein - das wird erwartet

Die Gerüchte haben sich bestätigt, Apple hat für den 8. März das nächste Event angekündigt. Das Motto lautet "Peek Performance", was nun zu neuen Spekulationen führt, was wir dann als Neuvorstellungen erwarten dürfen.

Was wird neues kommen?

Verbessertes iPhone SE

WinFuture wird euch am 8. März auf dem Laufenden halten und von den interessantesten Neuerungen berichten. Was erwartet ihr noch von dem Event?

Das traditionelle Frühjahrs-Event wird am kommenden Dienstag, den 8. März stattfinden. Schon vor einigen Wochen war der Termin durchgesickert , soeben sind die Einladungen verschickt und das Event auf der Apple Homepage angekündigt worden . Apple wird um 19 Uhr deutscher Zeit über apple.com und in der Apple TV App seine Produkt-Vorstellung streamen, sodass jeder live mit dabei sein kann. Wir werden euch an dem Abend über alle neuen Produkte informieren und die wichtigsten Details zum Event zusammentragen.Die große Frage ist natürlich, was Apple vorstellen wird. Traditionell werden im ersten Quartal eine Reihe überarbeiteter Produkte angekündigt. Auf der Einladung nennt Apple das Motto "Peek Performance", was auf eine neue Leistungs-Klasse anspielt. Experten spekulieren daher nun, dass der Konzern sicherlich etwas Spannendes für die Apple-eigenen M-Chips ankündigen wird. Zuvor hieß es bereits, dass Apple an einem iMac Pro mit Apple M1/M2-Chip, miniLED- und ProMotion-Technik arbeitet. Das könnte das Gerät mit "Peak Performance" sein.Wenn sich Apple zudem an die Aktualisierungen der vergangenen Jahre hält, dürften nun in der kommenden Woche das neue iPhone SE 3 und ein überarbeitetes iPad Air kommen. Beim iPhone wird Apple Gerüchten zufolge ein ähnliches Design wie die bisherigen iPhone SE-Modelle beibehalten, aber das SE 3 mit einem schnelleren A15-Chipsatz und 5G ausstatten. Beim iPad Air soll ebenfalls verbesserte Hardware mit A15-Chip und 5G eingesetzt werden.