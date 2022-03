Apple: Neues iPad Air der fünften Generation erscheint mit M1-Chip

Apple hat im Rahmen seines Ankündigungs-Events eine neue iPad Air-Generation vorgestellt. Die Tablets sollen im März auf den Markt gebracht werden und über einen M1-Chip mit acht Kernen verfügen. Bisher wurde der Prozessor nur in Macbooks und im iPad Pro verbaut.

Neues Tablet ab 679 Euro erhältlich

Technische Daten zum Apple iPad Air 5 Software Apple iPadOS 15 Display 10,9 Zoll Liquid Retina, IPS, 2360 x 1640 Pixel, 264 ppi, 500 nits, True Tone Hauptkamera 12 Megapixel Weitwinkel, f/1.8 Blende Frontkamera 12 Megapixel Ultraweiltwinkel, f/2.4 Blende, 122° CPU Apple M1 8 Kern-SoC, 8 Core GPU, Neural Engine Speicher 64 / 256 Gigabyte Daten, 8 GB RAM Verbindung WLAN 802.11ax, Bluetooth 5.0, GPS, 5G optional (Cellular), USB-C (Laden, DP, USB 3.1 Gen 2) Besonderes Apple Pencil (2. Gen), Stereo, 2 Mikrofone, Nano-SIM & eSIM Sensoren Touch ID, 3-Achsen-Gyro, Beschleunigung, Barometer, Umgebungslicht Laufzeit bis zu 10 Stunden (Cellular bis zu 9 Stunden) Akku 28,6 Wattstunden Farben Silber, Space Grau, Rose, Blau, Weiß Gewicht 458 Gramm (WiFi), 460 Gramm (LTE) Maße 247,6 x 178,5 x 6,1 Millimeter Preis ab 679 Euro

Alle Ankündigungen der Apple-Keynote

Apple

Der Chip soll im Vergleich zum A14-Prozessor des iPad Air 4 eine 60 Prozent bessere Performance sowie eine bis zu zweimal schnellere Grafikleistung mit sich bringen. Darüber hinaus ist das Gerät mit dem Magic Keyboard kompatibel und kann zusammen mit dem Apple Pencil verwendet werden. Neben einem Fingerabdruck-Sensor im Power-Button ist auch ein USB-C-Port, der Daten mit bis zu zehn Gigabit pro Sekunde überträgt, an Bord. Abhängig vom erworbenen Modell können die Nutzer via WLAN 6 oder 5G eine Internetverbindung herstellen.Der 10,9 Zoll große Liquid Retina-Bildschirm löst mit 2360 x 1640 Pixeln auf. Sowohl die Front- als auch die Hauptkamera bestehen aus 12-MP-Sensoren. Die Käufer können zwischen einer Variante mit 64 GByte Speicher und einer Ausführung mit 256 GByte Speicher wählen. In beiden Fällen wurden acht GByte RAM verbaut.Für das Gehäuse des iPad Air 5 hat Apple ausschließlich recyceltes Aluminium verwendet. Das Tablet soll in den Farbvarianten Space Grau, Polarstern, Rosé, Violett und Blau zur Verfügung stehen. Natürlich kommt auf der neuen iPad-Generation iPadOS 15 zum Einsatz.Das iPad Air der fünften Generation ist ab 679 Euro erhältlich und soll ab dem 18. März ausgeliefert werden. Für das 5G-Modell werden mindestens 849 Euro fällig. Die Varianten mit 256 Gigabyte Speicher schlagen mit 849 bzw. 1019 Euro zu Buche. Wer einen Apple Pencil der zweiten Generation dazu bestellen möchte, muss 135 Euro mehr zahlen. Die Tastatur kostet 339 Euro. Das neue iPad Air lässt sich über den offiziellen Apple Store vorbestellen.