Elon Musk: Piraterie wird gegenüber Netflix und Co. wieder attraktiver

Tesla-Chef Elon Musk äußert sich gerne zu allen nur erdenklichen Fragen, mitunter twittert er sich aber auch um Kopf und Kragen, so auch zuletzt als er einen inakzeptablen Vergleich anstellte. Nun äußerte er sich zum Thema Piraterie , doch dieses Mal kann man schwer widersprechen.

Kritik per Meme

Als reichster Mensch des Planeten muss sich Elon Musk natürlich keine Gedanken machen, wie viel ein Streaming-Dienst kostet, vermutlich könnte er einige der jeweiligen Unternehmen komplett übernehmen. Das hindert den 50-Jährigen aber nicht daran, dazu auf Twitter Kommentare abzugeben.Konkret geht es hier unter anderem um die Fragmentierung des Marktes. Wer alle Streaming-Inhalte sehen will, der benötigt mittlerweile eine nahezu zweistellige Anzahl an Konten bzw. Abonnements. Musk hat dazu natürlich auch eine Meinung und schrieb in einem Tweet (via TorrentFreak ): "Unterhaltung wird zu einem Benutzername/Passwort/2FA-Albtraum."Dem Tweet hängte er eine Doppel-Version des berühmten "Distracted Boyfriend"-Memes: Im oberen Bild verguckt sich der "abgelenkte Freund" in Netflix, während The Pirate Bay ihn entsetzt ansieht. In der zweiten (Jetzt-)Fassung blickt er dem Torrent-Tracker hinterher, die Rolle der eifersüchtigen Freundin übernehmen Netflix Disney+ , HBO Max, Amazon Prime Video und Paramount+.Eine zusätzliche Erklärung liefert Musk nicht ab. Es ist allerdings unwahrscheinlich, dass er tatsächlich The Pirate Bay nutzt, man kann eher annehmen, dass er nicht glücklich ist, sich so viele Zugangsdaten merken zu müssen. Eine weitere Erklärung ist, das kann man bei Musk nie ausschließen, dass er schlichtweg nur trollen will.Im Kern hat Musk dennoch recht: Denn früher galt Netflix als Sargnagel für Piraterie. Denn man konnte einen Großteil der Serien und Filme bei einem Anbieter und für ein einziges Abo bekommen. Heute sind die die Inhalte aber kreuz und quer auf diverse Anbieter verstreut und das hat zur Folge, dass Nutzer wieder verstärkt zu illegalen Quellen greifen - weil sie sich mehrere Abos nicht leisten können oder wollen.