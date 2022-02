Microsoft bestätigt weitere Windows-Server-Probleme nach Patch-Day

Microsoft hat nach einer eingeleiteten Untersuchung bestätigt, dass die jüngsten Windows-Updates Probleme beim Aufbau von Netlogon-Verbindungen über sichere Kanäle verursachen. Betroffenen sind diverse Versionen von Windows Server. Eine Abhilfe gibt es bisher nicht.

Weitere Domänencontroller-Bugs

Untersuchung von OS Build 20348.469/ KB5009555 Nach der Installation von KB5009555 oder anderen Updates, die am 11. Januar 2022 oder später auf Ihren Domänencontrollern veröffentlicht wurden, können Szenarien, die sich auf schreibgeschützte Domänencontroller (RODCs) oder synthetische RODC-Maschinenkonten verlassen, möglicherweise keinen sicheren Netlogon-Kanal aufbauen. RODC-Konten müssen über ein verknüpftes und konformes KRBTGT-Konto verfügen, damit ein sicherer Kanal erfolgreich aufgebaut werden kann. Betroffene Anwendungen oder Netzwerk-Appliances, wie z. B. Riverbed SteelHead WAN Optimizer, können Probleme beim Beitritt zu Domänen oder Einschränkungen nach dem Beitritt zu einer Domäne haben.



Nächste Schritte: Betroffene Anwendungen und Netzwerk-Appliances benötigen ein Update von ihrem Entwickler oder Hersteller, um dieses Problem zu beheben. Microsoft und Riverbed untersuchen das Problem derzeit und werden ein Update bereitstellen, sobald weitere Informationen verfügbar sind.



Betroffene Plattformen: Server: Windows Server 2022; Windows Server 2019; Windows Server 2016; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2008 R2 SP1; Windows Server 2008 SP2

Microsoft hat jetzt dementsprechend eine Warnung an Nutzer von Windows Server herausgegeben. Der Windows-Dienst Netlogon ist für die Authentifizierung von Computern und Benutzern bei der Anmeldung im Windows Domänencontroller zuständig. Die Verbindung ist dabei im Normalfall abgesichert, doch der Bug verhindert unter Umständen, dass eine sichere Verbindung aufgebaut wird. In einem dazugehörigen Support-Beitrag im Abschnitt "Bekannte Probleme" der Seite " Release Health " erläutert Microsoft den Fehler wie folgt:"Nach der Installation von KB5009555 oder anderen Updates, die am 11. Januar 2022 oder später auf Ihren Domänencontrollern veröffentlicht wurden, können Szenarien, die auf schreibgeschützten Domänencontrollern (RODCs) oder synthetischen RODC-Maschinenkonten basieren, möglicherweise keinen sicheren Netlogon-Kanal aufbauen."Microsoft macht damit also nicht nur das Update KB5009555 (Januar Patch-Day), sondern auch "andere am 11. Januar 2022 veröffentlichte Updates" für das Problem verantwortlich. Das Entwicklerteam hat derzeit weder einen Fix noch eine Umgehung zur Verfügung und sagt, dass es das Problem weiter untersucht.In der Knowledge Base hat Microsoft zusätzlich noch ein weiteres Problem mit den Domänencontrollern in den Release-Notes zu den verfügbaren Patches angefügt. Microsoft informiert dort wie folgt:"Achtung: Wenn Sie dieses Update auf einem Domänencontroller (DC) installieren möchten, sollten Sie stattdessen das Sicherheitsupdate vom 8. Februar 2022 installieren. Das Sicherheitsupdate vom Februar behebt ein bekanntes Problem, das dazu führen kann, dass einige Windows Server unerwartet neu gestartet werden."Dieser Fehler wurde aber bereits mit dem Februar-Patch behoben, der fehlerhafte Verbindunsgaufbau bleibt aber bestehen.