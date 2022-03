Supportende Windows Server 2012/R2 und SQL Server 2012/R2 naht

Microsoft hat begonnen, Nutzer darüber zu informieren, dass die Unter­stützung für Windows Server 2012/R2 und SQL Server 2012/R2 ausläuft. Das Support-Ende für die SQL Server-Version ist für diesen Juli angesetzt, dem Windows Server 2012 bleibt mehr Zeit.

"Damit es bei der Suche nach Alternativen wie dem Umstieg auf Windows Server 2022 und SQL Server 2022 oder einer Migration in die Cloud nicht eng wird, sollten Unternehmen nicht bis zur letzten Minute mit dem Umstieg warten. In unserem aktuellen Blog-Artikel ‚Zeit für Updates: Das Support-Ende für Windows Server 2012/R2 und SQL Server 2012/R2 naht‘ zeigt Najat Messaoud, Azure Business Lead Senior Director bei Microsoft Deutschland, was Unternehmen heute schon tun können und welche einfachen Schritte wir bei der Planung des Umstiegs empfehlen."

Vorschau für Server vNext LTSC

Windows Server Special

Nach dem Ende des Support-Zeitraums erhalten Windows Server-Versionen keine (regulären) Sicherheits- oder Qualitätsupdates mehr. Daher ist besonders für Unternehmen wichtig, rechtzeitig an einen Wechsel zu denken und auf neuere Versionen zu aktualisieren. Als Erstes stellt Microsoft nun im Juli die Unterstützung für SQL Server 2012 und 2012 R2 ein. Der Juli-Patch-Day (12. Juli 2022) wird der letzte Termin sein, an dem Microsoft ein Update zur Verfügung stellen wird. Nutzer von Windows Server 2012 und Windows Server 2012 R2 haben dagegen noch länger Zeit für den Umstieg. Dort endet am 10. Oktober 2023 der Support.Dennoch sollte der Wechsel nicht auf die lange Bank geschoben werden. Microsoft schreibt als Empfehlung Alternativen gibt es genügend, der Konzern berät gern für den Wechsel. Windows Server 2022 steht dabei seit dem Spätsommer 2021 zur Verfügung. Anfang dieses Jahres hat das Windows-Team zudem bereits eine Vorschau-Version für Windows Server veröffentlicht, die im Rahmen des Entwicklungszweigs Server vNext LTSC entstanden ist . Bei den LTSC-Versionen (Long-Term Servicing Channel) werden Sicherheitsupdates für zehn Jahre ab Erscheinen der Version garantiert.