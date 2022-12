Steam Winter Sale 2022 gestartet - hierbei könnt ihr jetzt sparen

Valve beendet das Jahr 2022 mit seinem traditionellen Steam Winter Sale . Dabei werden jetzt noch einmal die Preise für einen Großteil der Spiele und DLCs gesenkt, aber auch andere Artikel, die im PC-Spiele-Shop erhältlich sind, wurden reduziert.

Steam Winter Sale 2022 - Ankündigung

Steam Winter Sale 2022 jetzt live mit Rabatten

Steam Mobile Download - Offizieller Client für Android

Gamer haben nun zwei Wochen lang die Möglichkeit, die Liste ihrer noch zu spielenden Spiele zu verlängern und ein paar Stunden gute Unterhaltung einzukaufen.Wer sich zu den Feiertagen mit neuen Spielen eindecken will, kann jetzt bei der beliebten Spieleplattform Steam viele Titel zu einem günstigen Preis bekommen. Ein Preis-Vergleich lohnt sich aber weiterhin, nicht jedes Angebot ist ein unschlagbares Schnäppchen.Die Highlights für den Steam Sale werden auf der Startseite jeden Tag wechseln, und immer andere Spiele und Publisher ins Rampenlicht stellen.Am ersten Tag werden God of War, Rust, Modern Warfare 2, Kena, Guardians of the Galaxy, Madden NFL 23 und viele weitere Titel beworben, außerdem werden verschiedene Genres und Spielepakete vorgestellt. Weitere Deals gibt es für Two Point Campus, Persona 5 Royal, Sonic Frontiers, New World, F1 Manager 2022, The Wandering Village, uvm.Sommer Sale, Herbst Sale, Winter Sale - lohnt sich das überhaupt noch? Traditionell ist der Winter Sale das Highlight bei der Schnäppchenjagd. Zudem gibt es auch wieder eine Bonus-Aktion. Laut der Ankündigung wartet auf die Teilnehmer eine neue Sammelaktion, bei der es diverse Abzeichen, Sticker und weitere Goodies abzustauben gibt. Der Steam Winter Sale 2022 endet am 5. Januar 2023. Übrigens: Auch in diesem Jahr ist der Start des Winter-Sales nicht ganz reibungslos verlaufen. Nachdem es zu Beginn wie üblich durch den starken Andrang zu Problemen bei Anmeldung und Kauf kam, hat es sich jetzt schon etwas beruhigt und Steam hat die Server im Griff.