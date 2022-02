Frust über Lost Ark: Spieler ziehen Steam-Bewertung in den Keller

Die Server-Probleme von Lost Ark gehen an Amazon nicht spurlos vorbei. Spieler machen ihrem Ärger Luft und betreiben auf Steam das bekannte "Review-Bombing". Nach dem ersten Hype ziehen mehr als 24.000 negative Stimmen die Wertung langsam aber sicher in den Keller.

Auszüge aus den Steam-Bewertungen von Lost Ark

"Schlechteste Server aller Zeiten! Schade eigentlich das Spiel wäre an sich gut."

"Das Spiel wäre echt toll, aber wenn ich es nur Montag morgens um 3:00 daddeln kann ist das auch ziemlich für das Hinterteil!"

"Unspielbar, entweder Warteschlange von 25000, oder Fehlermeldung, oder Server Wartung."

"Warteschlangen Simulator 2.0 - keine Verbesserung zu New World Warteschlangen Simulator 1.0"

"3 Stunden warten um nach 30 Minuten aus dem Spiel zu fliegen, weil die Serververbindung verloren gegangen ist. Top."

Amazon Games

Amazon Games und Entwickler Smilegate stellen mit Lost Ark neue Rekorde auf. Laut offiziellen Angaben sollen sich bereits mehr als 4,7 Millionen Spieler für das kostenlose Online-Rollenspiel registriert haben. 45 Prozent davon stammen aus Europa. "Unser Ziel ist es, zur kundenorientiertesten Spielefirma überhaupt zu werden, sowohl für die Spieler als auch für die Entwickler", sagt Mike Frazzini, VP of Games bei Amazon . Doch gerade in einem Bereich, in dem Amazon durch seine Web Services (AWS) glänzen sollte, enttäuscht das Unternehmen derzeit hunderttausende Spieler.Diese verbringen ihre Spielzeit nicht etwa in der Welt von "Arkesia", sondern in den Warteschlangen beim Login. Spieler berichten über Wartezeiten von bis zu 10 Stunden und EU-Server, die zur Prime-Time ab 18 Uhr mit starken Stabilitätsproblemen zu kämpfen haben. Teilweise soll es so schlimm sein, dass sogar die Warteschlangen überlaufen und sich das Spiel mit einem unpräzisen Fehlercode verabschiedet. Genau aus diesem Grund melden sich frustrierte Spieler auf Steam mit negativen Bewertungen zu Wort. Mit über 24.000 negativen Stimmen wurde die Wertung bereits auf "Ausgeglichen" herabgestuft.Die Kluft zwischen eigentlich positiven Stimmen zum Spiel selbst und dem Frust der Spieler ist auch in der Metacritic zu sehen. Während Lost Ark von der internationalen, westlichen Presse teilweise in höchsten Tönen gelobt wird und einen Metascore von 81 Punkten erreicht, bewerten die Spieler das Action-MMORPG mit 4,2 von 10 Punkten. Ob Amazon Games die Probleme zeitnah lösen kann, bleibt abzuwarten. Eine neue Europa-Region und weitere Server sollten zumindest neue Spieler davon abhalten, die überlasteten Welten zu stürmen.