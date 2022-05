VESA legt nach: Für Gaming-Displays gibt es jetzt neue Zertifikate

Die Video Electronics Standards Association (VESA) will es Konsumenten leichter machen, auf einen Blick Monitore in Bezug auf Bildrate und Bildwiederholfrequenz einschätzen zu können. Dafür wird ein neues AdaptiveSync-Zertifikat mit passendem Logo gestartet.

Leistungs-Einordnung

Gigabyte

Die Zeiten, in denen Monitore starr ihre Bildwiederholfrequenz ableisten, sind bei modernen Geräten vorbei. Gerade beim Gaming sorgen flexible Leistungsprofile in Kombination mit der passenden Hardware für deutlich bessere Bilddarstellung, da die Ausgabe der Grafikkarte, mit der des Monitors in Einklang gebracht werden kann. Hersteller bekommen jetzt von VESA eine Möglichkeit, ihre Geräte durch einen neuen Testparcours zu jagen, um anschließend mit dem AdaptiveSync-Zertifikat glänzen zu dürfen. Man spricht stolz von der "erste öffentlich zugängliche Norm für Leistung von Bildschirmen mit variabler Bildwiederholfrequenz".Für die Zertifizierung setzt VESA nach eigener Aussage auf einen "strengen Katalog von mehr als 50 Prüfkriterien" sowie eine "automatisierte Prüfmethodik und Leistungsanforderungen für PC-Monitore und Laptops", die einen Support der Adaptive-Sync-Protokolle leisten. Bei diesen Tests müssen sich die Geräte in wichtigen Teilbereichen wie Bildwiederholfrequenz, Flimmern, Grau-zu-Grau-Reaktionszeit, Video-Frame-Drop und Video-Frame-Rate-Jitter beweisen. Die Displays müssen diese Prozesse in den Werkseinstellungen und bei Raumtemperatur durchlaufen.Aus diesem Testrahmen leitet VESA dann zwei Zertifizierungs-Typen ab. VESA Certified AdaptiveSync soll Produkte markieren, die hohe Bildwiederholraten und eine niedrige Latenzzeit bieten - also vornehmlich Gaming-Monitore. Das entsprechende Logo enthält dabei auch einen Zahlenwert, der einen Hinweis auf die maximal erreichbare Bildwiederholrate ab Werk liefert. Daneben etabliert VESA das Zertifikat VESA Certified MediaSync Display, das eine ruckelfreie Medienwiedergabe bescheinigen soll.