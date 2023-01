Samsung: Spiele-Monitor mit 57" & Alternative zu Apple Studio Display

Samsung hat heute anlässlich der CES 2023 eine ganze Ladung neuer Monitore vorgestellt. Dabei fallen vor allem zwei Modelle auf: der Samsung Odyssey Neo G9 mit extremen 57 Zoll Diagonale und "8K"-Auflösung sowie Samsungs erster "5K-Monitor" ViewFinity S9.

49 Zoll Diagonale und OLED im Odyssey OLED G9

Samsung

Samsungs bisher größter Wurf im Hinblick auf Gaming-Monitore trägt den Namen Odyssey Neo G9 G95NC und hat ein gigantisches, gebogenes Quantum Mini LED-Display mit 57 Zoll Diagonale. Das Panel löst mit 7680 x 2160 Pixeln auf und ist somit so breit wie zwei 4K-Bildschirme nebeneinander. Samsung nennt das Ganze Dual-UHD-Auflösung, wobei das Seitenverhältnis natürlich bei 32:9 liegt.Es handelt sich laut dem Hersteller um das erste Panel dieser Art. Um die enormen Datenmengen für die sehr hohe Auflösung zu bewältigen, besitzt der Samsung Odyssey Neo G9 Gaming Monitor erstmals überhaupt einen DisplayPort-2.1-Anschluss, der eine verdoppelte Übertragungsrate ermöglicht. Das Panel bietet trotz der hohen Auflösung und der gigantischen Ausmaße eine maximale Bildwiederholrate von 240 Hertz.Ebenfalls ein gigantisches Gaming-Display mit Curved-Panel ist der Samsung Odyssey OLED G9 G95SC Monitor, der mit einer Diagonale von ganzen 49 Zoll daherkommt. Das riesige OLED-Panel nutzt Quantum-Dot-Technologie und hat ein Seitenverhältnis von 32:9. Samsung wirbt für dieses Modell natürlich mit dem unendlich hohen Kontrast, den das OLED-Display ermöglicht. Die Umschaltzeit liegt bei nur 0,1 Millisekunden, während das Panel eine maximale Bildwiederholrate von bis zu 240 Hertz unterstützt.Ein weiteres neues Highlight in Samsungs Monitor-Portfolio ist der Samsung ViewFinity S9 S90PC, bei dem es sich um das erste 5K-Display des koreanischen Elektronikriesen handelt. Das Gerät hat eine Diagonale von 27 Zoll und löst mit 5120 x 2880 Pixeln sehr hoch auf. Im Grunde handelt es sich beim S9 um Samsungs Antwort auf die für die Nutzung an Macs konzipierten 5K-Bildschirme aus der Produktion von Apple und LG.Dementsprechend wirbt Samsung auch mit einer sehr hohen Farbgenauigkeit und einem breiten Farbspektrum, wodurch dank werkseitiger Kalibrierung eine möglichst genaue Farbwiedergabe gewährleistet werden soll. Außerdem hat man eine eingebaute "Color Calibration Engine" zur Verfügung, mit der sich Weißabgleich, Gamma- und RGB-Werte mit einer Smartphone-App perfekt abstimmen lassen.Eine matte Bildschirmoberfläche soll zudem Reflexionen und Ablenkungen vermeiden helfen. Der Samsung ViewFinity S9 Monitor dient obendrein als Thunderbolt 4-fähiger USB Type-C-Hub, um Datentransfers mit enormer Geschwindigkeit zu ermöglichen. An dem Gerät ist überdies eine 4K-Kamera angebracht, um Videogespräche mit hoher Auflösung durchführen zu können. Preise und Verfügbarkeitstermine nannte Samsung bisher für keines seiner neuen Display-Modelle.