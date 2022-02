Warren Buffett kauft Activision-Aktien für 1 Mrd. $ - kurz vor Übernahme

Warren Buffetts Berkshire Hathaway ist ein Gigant, den kaum jemand außerhalb der Wirtschaftswelt kennt. Die Holding greift immer wieder zu und hat dank diverser Beteiligungen einen Jahresumsatz von knapp 250 Mrd. Dollar. Auch bei Activision hat man sich eingekauft. Zufall?

Buffett und Gates sind befreundet

Er gilt als einer der reichsten Menschen der Erde und steht aktuell an der sechsten Position in der Liste des Magazins Forbes: Warren Buffett, der gerne mit dem Titel Investoren-Legende bedacht wird. Der mittlerweile 91-Jährige ist bekannt für sein Gespür für gute Deals und auch sein nun bekannt gewordener Zukauf von Activision-Blizzard-Aktien im Wert von rund einer Milliarde Dollar dürfte (offiziell) in diese Kategorie fallen.Denn bis Ende des Vorjahres konnte sich Berkshire Hathaway 14,66 Millionen Aktien von Activision Blizzard sichern (via Washington Post ), zu diesem Zeitpunkt hatten diese einen Wert von rund 975 Millionen Dollar. Am 30. Dezember stand das Papier bei 67,50 Dollar, heute sind es rund 82 Dollar. Das bedeutet, dass das Paket derzeit rund 1,2 Milliarden Dollar wert ist.Und demnächst werden es noch mehr sein: Denn Microsoft hat angekündigt, den Spielepublisher für 95 Dollar pro Aktie zu übernehmen. Berkshire Hathaway wird, wenn das Geschäft durchgewunken ist, auf knapp 1,4 Milliarden Dollar Wert blicken können.Dabei darf man sich wohl die Frage stellen, ob hier alles mit rechten Dingen zuging und der Deal tatsächlich Zufall bzw. gutes Gespür war: Denn bekanntlich ist Bill Gates ein guter Freund Buffetts. Und das von Bill Gates mitgegründete Microsoft hat nur wenig später - am 18. Januar 2022 - die Übernahme von Activision Blizzard bekannt gegeben.Freilich: Das alles kann und wird vermutlich Zufall sein, schließlich kauft Buffett immer wieder und auch bevorzugt Aktien von IT-Unternehmen. Seine Nähe zu Gates und damit auch Microsoft hinterlassen aber dennoch einen gewissen Nachgeschmack.