Chrome bekommt ein neues Logo - das erste Mal seit acht Jahren

Der Google-Browser Chrome ist das mit Abstand populärste Programm seiner Art, entsprechend bekannt ist auch dessen Logo. Doch dieses wird nun das erste Mal seit Jahren geändert. Allerdings muss man schon ziemlich genau hinsehen, wenn man die Änderungen erkennen will.

Flach, flacher, Chrome

Google Chrome - Schneller und sicherer Browser

Das Chrome-Logo wurde das letzte Mal im Jahr 2014 geändert, schon damals waren die Änderungen minimal. Denn von der Version von 2011 auf jene von 2014 wurde in erster Linie die Optik abgeflacht, durch die Reduzierung der Schatten wirkten die gelben, grünen und roten Bereiche nicht mehr gewölbt - diese Wölbung geht übrigens auf das Jahr 2008 und das erste 3D-artige Chrome-Logo zurück.Nun geht man sogar noch einen Schritt weiter, denn das jetzt vorgestellte Logo ist noch flacher als das bisherige. Wie The Verge unter Berufung auf den Google-Designer Elvin Hu berichtet, muss man aber dennoch recht genau hinsehen, um die Änderungen zu erkennen.Hu zeigt auf Twitter nicht nur die Evolution des Logos, er stellt auch die Änderungen von der letzten auf die neue Version genauestens vor: "Wir haben das Hauptsymbol der Marke vereinfacht, indem wir die Schatten entfernt, die Proportionen verfeinert und die Farben aufgehellt haben, um es an den moderneren Markenauftritt von Google anzupassen", schreibt Hu.Der Designer erläutert weiter, dass bestimmte Grün- und Rottöne nebeneinander eine "unangenehme Farbschwingung" erzeugt haben: "Deshalb haben wir einen sehr subtilen Farbverlauf in das Hauptsymbol eingefügt, um dies zu mildern und das Symbol zugänglicher zu machen."Schließlich schreibt der Designer, dass sich die Versionen auf einzelnen Betriebssystemen dezent voneinander unterscheiden, das betrifft Windows, Chrome OS, MacOS sowie mobile Ausgaben. Die neuen Logos werden allerdings nicht auf einen Schlag verteilt, sondern in den kommenden Monaten nach und nach freigegeben.