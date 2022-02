Chrome: Google schaltet den Datenspar-Modus im Browser bald ab

Bei Google sieht man keinen Grund mehr, dass der Browser besondere Features zur Reduzierung des Datenaufkommens benötigen würde. Entsprechende Funktionen im Chrome sollen daher demnächst wegfallen, teilte das Unternehmen mit.

Gründe fallen weg

Laut den Google-Entwicklern soll das Feature, das in der Mobile-Variante des Chrome angeboten wird, mit der Veröffentlichung der Version 100 am 29. März wegfallen. Dies betrifft dann aber nicht nur die Nutzer, die auf die neue Ausgabe aktualisieren. Da der Datenspar-Modus auf einem serverseitigen Service beruht und dieser abgeschaltet wird, werden auch ältere Fassungen des Browsers nicht mehr versorgt.Die Funktion nutzte Systeme in Google-Datenzentren als Proxy. Diese nahmen die Anfrage nach einer bestimmten Webseite an, holten sich diese vom Anbieter ab und gaben die Inhalte komprimiert an das Gerät des Nutzers weiter. Das Datenvolumen eines Seitenabrufes konnte auf diese Weise in vielen Fällen sehr stark reduziert werden und die gewünschten Inhalte waren beim User auch schneller verfügbar.Ein solches Vorgehen ist aus Sicht der Chrome-Entwickler aber heute nicht mehr nötig. "In den letzten Jahren sind die Kosten für mobile Daten in vielen Ländern gesunken und wir haben viele Verbesserungen an Chrome vorgenommen, um die Datennutzung weiter zu minimieren und das Laden von Webseiten zu verbessern. Obwohl der Lite-Modus abgeschafft wird, setzen wir uns weiterhin dafür ein, dass Chrome ein schnelles Laden von Webseiten auf Mobilgeräten ermöglicht", hieß es.Wer weiterhin oft in Regionen mit schlechten Datenverbindungen unterwegs ist oder nur über ein sehr geringes Datenvolumen verfügt, kann sich allerdings bei alternativen Browser-Angeboten umschauen. So bietet beispielsweise der Opera Mini eine vergleichbare Funktionalität an. Dieser ist ebenfalls für Android-Geräte im Google Play Store erhältlich