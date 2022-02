Google Chrome: Neue Standort-Abfrage ist weniger aufdringlich

Webseiten haben in fast jedem modernen Browser die Möglichkeit, den Standort des Nutzers abzufragen. Bevor die Daten geteilt werden, muss allerdings eine Berechtigung angefordert werden. Die bisherige Abfrage des Chrome-Browsers wurde oftmals als nervig wahrgenommen.

Anfragen lassen sich jetzt ignorieren

Aktuell bekommen die Nutzer ein Benachrichtigungs-Fenster am oberen Rand der Seite zu sehen. Hier wird mitgeteilt, dass die Seite auf den Standort zugreifen möchte. Die Anwender haben dann die Möglichkeit, die Anfrage zu erlauben oder zu verweigern. Da Seiten die Berechtigungen oft automatisch anfragen, lehnen viele Nutzer die Anfrage ab oder klicken sie einfach weg. Das angezeigte Popup-Fenster kann in manchen Fällen aufdringlich erscheinen.Laut Ghacks haben die Entwickler den Mechanismus überarbeitet. Chrome hat nun die Möglichkeit, die Berechtigungs-Anfrage neben der Adressleiste anzuzeigen. Mit einem Klick auf die entsprechende Schaltfläche kann der Seite dann Zugriff auf den Standort gegeben werden. Alternativ kann die Anforderung auch explizit abgelehnt werden. Die Anfrage verschwindet allerdings automatisch, wenn der Nutzer nicht innerhalb von zwölf Sekunden reagiert. Damit ist es möglich, die Anfrage komplett zu ignorieren.Die Neuerung soll zukünftig allen Nutzern des Webbrowsers zur Verfügung stehen. In der aktuellen Version ist das Feature allerdings noch nicht standardmäßig aktiviert. Wer die neuen Standort-Abfragen zu sehen bekommen möchte, kann die Funktion über die experimentellen Flag-Einstellungen aktivieren. Hierzu müssen die Optionen "permission-chip", "permission-chip-gesture" und "permission-chip-request-type" auf "Enabled" gesetzt werden. Anschließend muss der Nutzer den Browser nur noch neustarten, damit die Änderung sichtbar wird.