Chrome 96: Bug sorgt für Probleme mit Discord, Twitter und Videos

Die aktuelle Version des Chrome-Browsers soll bei einigen Nutzern Bugs hervorrufen. Damit ist es teilweise nicht möglich, Dienste wie Twitter und Discord zu verwenden oder Videos anzuschauen. Die Entwickler arbeiten bereits an einer Lösung und könnten bald einen Patch veröffentlichen.

Nutzer können Flag-Option deaktivieren

Wie Bleeping Computer schreibt, sind die Probleme nach dem Update auf Chrome 96 aufgetreten. Bei manchen Nutzern kamen beim Aufrufen bekannter Webdienste lediglich Fehlermeldungen zum Vorschein. Neben Discord und Videoplattformen sind auch soziale Netzwerke wie Twitter und Instagram betroffen. Während die Oberfläche an sich lädt, werden die Inhalte nicht richtig angezeigt, sodass die Nutzung mit Einschränkungen verbunden ist.So werden auf Twitter keine Benachrichtigungen, sondern nur Meldungen wie "Something went wrong. Try reloading." eingeblendet. Auch Bilder und Videos können nicht dargestellt werden. Discord-Nutzer klagen über längere Ladezeiten bei der Web-App. Außerdem werden Icons nicht korrekt angezeigt.Googles Entwickler wurden bereits über das Problem informiert und dürften demnächst einen Bugfix ausrollen. In der Zwischenzeit haben die Nutzer der Chrome-Version 96 die Option, auf einen Workaround zurückzugreifen. Die Probleme sollen von einem neuen Feature, das vor kurzem in den Browser integriert wurde, verursacht worden sein. Durch das Deaktivieren der Flag-Einstellung "cross-origin-embedder-policy-credentialless" soll sich der Fehler beheben lassen. Hierfür sollte die Seite "chrome://flags" aufgerufen und die entsprechende Option auf "Disabled" gesetzt werden. Anschließend sollte der Browser neugestartet werden.