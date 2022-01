Interessantes Feature in Chrome: Tabs am Handy in Sekunden wechseln

Chrome-Fans aufgepasst! Ich habe in der mobilen Version des Google-Browsers ein Feature gefunden, von dem ich selbst nie wusste, dass ich es mir immer gewünscht habe. Denn mit einer einfachen Geste könnt Ihr superschnell zwischen Tabs wechseln.

Bewegt den Daumen auf die Adressleiste im Chrome-Browser Wischt nach links oder nach rechts Wechselt so deutlich einfacher den Tab, als über Googles unfassbar kompliziertes Tab-Fenster-Konstrukt

Weitere Hacks für den mobilen Chrome-Browser

Alle Tabs schließen: Steuert Ihr die Tab-Verwaltung oben rechts im Display an, könnt Ihr ein weiteres Untermenü ansteuern. Dort lassen sich alle Tabs auf einmal schließen

Lite-Modus nutzen: Wer sein Handy nicht mit Webseite-Daten vollmüllen oder Datenvolumen sparen will, der sollte checken, ob der Lite-Modus aktiviert ist. Geht hier in die Einstellungen und steuert "Lite-Modus" unter "Erweitert" an

Seiten per QR-Code teilen: Wollt Ihr eine Chrome-Seite am Desktop schnell auf dem Handy öffnen? Dann geht in der Adressleiste auf das Teilen-Symbol und erstellt einen QR-Code. Diesen scannt Ihr dann bequem mit dem Handy

Noch ein Tipp für den PC - geschlossene Tabs wieder öffnen: Am PC könnt Ihr die Tastenkombination "Strg. + Shift + T" dazu nutzen, den zuletzt geschlossenen Tab wieder zu öffnen. Unter Mac geht's mit "Command + Shift + T"

Zoomen auf jeder Webseite erlauben: Manche Webseiten möchten nicht, dass Ihr mobile auf Inhalte hereinzoomt. Chrome auf dem Handy bietet aber ein Feature, mit dem das Zoomen immer forciert wird. Steuert dazu die Einstellungen an und geht auf "Barrierefreiheit". Dort setzt Ihr den Haken beim Zoomen.

Google Chrome - Schneller und sicherer Browser

Google hat seinen Chrome-Browser vor wenigen Updates mit Fenstern unendlich kompliziert gemacht. Unter Android und iOS steht Euch das klassische Tab-Menü zur Verfügung, das sich am unteren Bildschirmrand noch einmal in weitere Fenster unterteilt. Wer Informationen von einem zu einem anderen Tab übertragen möchte, muss immer wieder nach der richtigen Seite suchen. Doch nicht mehr lange - denn ich habe ein praktisches Feature im Chrome-Browser gefunden.Für mich persönlich wird der mobile Browser dadurch endlich wieder nutzbar! Die ziemlich unbekannte Geste geht zudem echt schnell in Fleisch und Blut über - und ich konnte sie auf mehreren Android-Geräten mit unterschiedlichen Browser-Versionen als auch unter iOS nutzen. Da dieser Tipp zugegeben ein wenig mager ist, habe ich noch weitere Chrome-Hacks für Euch:Der Chrome-Browser bietet noch ein paar weitere Funktionen, die vielleicht nicht jedem bekannt sind. Ich habe Euch mal ein paar Hacks für den mobilen Browser, der standardmäßig auf jedem Android-Handy installiert ist, herausgesucht:Jetzt reicht es aber auch mit kostenlosen Tipps! Sonst muss ich Euch noch einen QR-Code für meinen PayPal-Account erstellen. Nur ein Scherz - was haltet Ihr von der Wischgeste zum Tabwechsel? Hilfreich oder schon bekannt?