Nutzer- und Kurssturz: Meta erlebt schwärzesten Tag seiner Geschichte

Kritik an Facebook und seinem Chef perlte viele Jahre lang am Social-Media-Riesen und Mark Zuckerberg ab, vor allem deshalb, weil das Unternehmen regelmäßig blendende Zahlen vorweisen konnte. Doch damit ist jetzt Schluss, denn Meta erlebte nun einen Horror-Tag.

Fast zwei Milliarden täglich aktiver Nutzer

Experten und sicherlich auch viele Noch- und Ex-Nutzer dürfte es kaum überraschen: Facebook ist auf dem absteigenden Ast. Denn viele Menschen, mit denen man früher regelmäßig Kontakt hatte und von denen man Beiträge zu sehen bekam, sind nicht mehr da oder sie haben ihre Facebook-Aktivität stark zurückgeschraubt. Facebook selbst blieb davon aber weitgehend unbeeindruckt, denn das mittlerweile Meta genannte Unternehmen wuchs weiterhin.Doch damit ist seit gestern offiziell Schluss: Denn offenbar hat Facebook den Kulminationspunkt der Nutzerzahlen erreicht. Im Rahmen der aktuellen Quartalszahlen gab das Social Network nämlich erstmals einen Rückgang an aktiven Anwendern bekannt. Das Minus ist zwar verhältnismäßig gering und die Gesamtzahl nach wie vor beeindruckend, denn es ging "nur" von 1,93 auf 1,929 Milliarden täglich aktiver Nutzer herunter (via NYT ). Die Optik ist dennoch verheerend, da das Minus fortan stärker ausfallen könnte.Das weiß man auch bei Meta: Das Unternehmen hat bekanntlich vor einer Weile bekannt gegeben, dass man alles auf die Karte Metaversum setzen will und wird. Das kann man auch so interpretieren, dass man selbst bei Meta kein großes Vertrauen in die Zukunft von Facebook hat.Profitabel ist Facebook aber freilich immer noch, und das nicht wenig: Im Vorjahr konnte Meta mit Hilfe von vor allem Facebook und Instagram einen Gewinn von rund 57 Milliarden Dollar schreiben. Zuletzt sorgte die Umstellung in Richtung Metaverse aber für signifikante Verluste, denn die dafür zuständige Abteilung Reality Labs kam auf ein sattes Minus von 10,2 Milliarden Dollar.Der Kurs von Meta kannte nachbörslich jedenfalls nur eine Richtung: nach unten. Das Unternehmen verlor mehr oder weniger auf einen Schlag mehr als 200 Milliarden Dollar - der Kurs brach um mehr als rund 23 Prozent ein.