Google gibt YouTube Originals auf, Nutzer-Inhalte bleiben Nummer 1

Das Video-Portal von Google versucht seit vielen Jahren, YouTube als Größe im Content-Bereich zu platzieren und damit in Konkurrenz zu den Streaming-Größen zu treten, wenigstens ein bisschen. Doch der Erfolg blieb aus, nun stellt man YouTube Originals de facto komplett ein.

Original-Programme werden "reduziert"

Exklusive Inhalte sind längst der wichtigste Weg, um Kunden zu gewinnen. Das wissen Netflix, Disney und Co. schon lange und stecken enorm viel Geld in Eigenproduktionen. YouTube ist und bleibt eine Ausnahme. Zwar ist die Google-Plattform eine der Streaming-Säulen des Geschäfts, hier steht aber vor allem von Nutzern (im weitesten Sinne) generierter Content im Vordergrund.Entsprechend wenig erfolgreich waren die Versuche von Google, eine Premium-Schiene zu etablieren. Man steckte zwar ebenfalls Geld in eigene Inhalte, doch kaum jemand war tatsächlich bereit, dafür extra zu bezahlen. Das vielleicht bekannteste Beispiel war der Karate Kid-Ableger Cobra Kai. Die Serie kam bei Kritikern und Fans gut an, doch mittlerweile ist sie auf Netflix und nicht länger ein YouTube Original.Google oder besser gesagt Alphabet hat das längt eingesehen, 2019 hat man angekündigt, dass die YouTube Originals frei für alle Nutzer verfügbar sein werden. Hintergrund war sicherlich der Umstand, dass kaum jemand für die Öffnung der Paywall bezahlt hat, um an Original-Inhalte zu kommen.Doch auch der Wechsel in Richtung Werbefinanzierung hat nichts gebracht und nun beendet YouTube das Experiment weitgehend. Robert Kyncl, Chief Business Officer von YouTube, gab auf Twitter ein Quasi-Ende der Eigenproduktionen bekannt: Man werde Original-Programme "reduzieren", so Kyncl, künftig werden nur noch einige wenige Inhalte für YouTube Kids und Black Voices selbst produziert.Man wolle sich künftig auf werbefinanzierte Creator-Inhalte konzentrieren, also im Wesentlichen jenes Geschäftsmodell, das man seit vielen Jahren erfolgreich betreibt.