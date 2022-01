Erstes YouTube-Video durchbricht Marke von zehn Milliarden Abrufen

Ja, wir sind mit Schuld. Das ist wohl der Gedanke, den viele Eltern bei der folgenden Meldung haben werden. Denn als erstes Video überhaupt hat der Kinder-Hit "Baby Shark Dance" die Marke von sage und schreibe zehn Milliarden Abrufen durchbrochen.

Waterboarding, Electroshocks, Baby Shark Dance

Vor etwas mehr als zehn Jahren berichteten Medien überall auf der Welt vom Phänomen "Gangnam Style": Der Song des südkoreanischen Künstlers Psy erreichte als erstes Video die Marke von einer Milliarde Zugriffe . Psy konnte seine YouTube-Führung etwa fünf Jahre lang verteidigen, bei etwa 2,9 Milliarden Abrufen wurde er von Wiz Khalifa und dessen "Ballade See You Again" abgelöst . Wenig später gab es dann einen erneuten Führungswechsel, und zwar in Richtung Luis Fonsis Songs "Despacito".Seit etwa zwei Jahren gibt es aber keine Debatten mehr über die Nummer 1 bei YouTube, denn diesen Titel hält der Kindersong "Baby Shark Dance" von Pinkfong. Wer keine Kinder hat, der wird das Lied möglicherweise nicht kennen, Eltern hingegen wissen, dass das Lied zwei Minuten und 16 Sekunden musikalische Folter ist.Mehr als das: Kleine Kinder, die die zentrale Zielgruppe von "Baby Shark Dance" sind, haben die Angewohnheit, ihn so lange auf Repeat hören zu wollen, bis Eltern zu Nervenbündeln geworden sind und an Mutter- und Vaterschaft ernsthaft zu zweifeln beginnen.Diese musikalische Endlosschleife ist auch der Grund, warum "Baby Shark Dance" seine Konkurrenz mittlerweile weit hinter sich gelassen hat. Denn das Kinderlied, aus dem der koreanische YouTube-Kanal Pinkfong eine Kinder-Dance-Nummer mit buntem Video gemacht hat, kommt seit wenigen Stunden auf mehr als zehn Milliarden Abrufe, Despacito liegt weit abgeschlagen dahinter mit "nur" 7,7 Milliarden Abrufen.Wie sehr Kinder-Content mittlerweile YouTube dominiert, zeigt auch die Tatsache, dass auch die Nummer 3 in Kinderhand ist, nämlich "Johnny Johnny Yes Papa" von LooLoo Kids (6,1 Milliarden Abrufe). In den Top-10 des Videoportals befinden sich derzeit gleich sechs Kinderinhalte.