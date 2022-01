Neues Windows 10 21H2-Update im Release Preview Channel gestartet

Microsoft hat für Windows Insider, die noch Windows 10 nutzen , ein Update im Release Preview Channel herausgegeben. Es handelt sich dabei um die Vorschau für das optionale Update mit Fehlerbehebungen, die schon ab der kommenden Woche für alle Windows 10-Nutzer gestartet werden könnte.

Viele Änderungen in der Vorschau

Es handelt sich dabei um ein kumulatives, nicht-sicherheitsrelevantes Update ohne Neuerungen, welches in erster Linie Fehlerbehebungen beinhaltet und Verbesserungen mit sich bringt. Für Insider im Release Preview Channel wird das Update KB5009596 für Windows 10 21H2 verteilt. Die Buildnummer lautet 19044.1499. Es handelt sich um die Vorschau der Fehlerbehebungen für den Februar-Patch-Day. Das Update behebt sowohl Probleme, die nach dem jüngsten Patch-Day aufgetreten waren, als auch Bugs, die schon länger bekannt sind.Das Windows-Team testet mit diesem Update verschiedene Bugfixes und Verbesserungen. Dazu gehören zum Beispiel Probleme mit Gruppenrichtlinien, Microsoft Office, Internet Explorer und Outlook. Zudem wurden auch Fehler in Zusammenhang mit der Zeitanzeige und Remote Desktop angegangen. Von bekannten Problemen mit der Preview wurde bisher noch nichts berichtet.Das Update KB5009596 könnte schon ab der kommenden Woche dann auch als Preview beziehungsweise optionales Update außerhalb des Insider-Programms starten. Zumindest wurden die optionalen Updates (früher als C-Updates bezeichnet) zuletzt früh freigegeben.Die darin enthalten Bugfixes werden dann - wenn keine weiteren Probleme in dem Zusammenhang auftauchen - zum Patch-Day im Februar dann automatisch an alle Nutzer über die automatische Update-Funktion verteilt. Wer von den Fehlerbehebungen schon jetzt profitieren würde, kann das Update als Insider bereits beziehen. Microsoft startet die Verteilung allerdings nicht wie bei üblichen Updates auf einen Schlag. Das Update wird unter der KB-Nummer KB5009596 geführt und nach und nach zur Verfügung gestellt. Informationen dazu findet man im Windows Blog