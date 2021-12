Apple iPhone 15: Gerüchte deuten auf fehlenden SIM-Kartenslot hin

Obwohl das iPhone 15 erst im übernächsten Jahr erscheinen dürfte, gibt es bereits erste Gerüchte zu dem kommenden Apple-Flaggschiff . Neuen Informationen zufolge soll es sich beim iPhone 15 Pro um das erste Gerät ohne SIM-Slot handeln. Damit wäre das Smartphone wasserdichter.

Aktuelle iPhones bereits mit integrierter eSIM

Auch Lightning könnte abgeschafft werden

Schon mit den aktuellen iPhone-Modellen gibt es die Möglichkeit, eine digitale eSIM zu verwenden. Der Service ist allerdings noch nicht in allen Ländern verfügbar, sodass die Geräte weiterhin einen physischen SIM-Kartensteckplatz besitzen. Ein neues Gerücht, das von Blog do iPhone verbreitet wurde, besagt, dass die für 2023 geplanten iPhone Pro-Modelle zwei eSIMs mit an Bord haben werden. Damit wird die Dual-SIM-Funktionalität gewährleistet.Natürlich ist zum aktuellen Zeitpunkt zu beachten, dass es sich lediglich um ein Gerücht und nicht um bestätigte Informationen handelt. Blog do iPhone ist bisher nicht für zuverlässige iPhone-Leaks bekannt. Außerdem wäre es denkbar, dass Apple seine Pläne in den kommenden zwei Jahren noch ändert. Ob das iPhone 15 (Pro) tatsächlich über keinen physischen SIM-Slot verfügt, bleibt also noch abzuwarten. Wenn der eSIM-Dienst bis 2023 in den meisten Regionen zur Verfügung steht, wäre es durchaus denkbar, dass Apple bei zukünftigen Flaggschiff-Geräten auf den Kartenslot verzichtet.Neben dem physischen SIM-Slot könnte Apple auch den Lightning-Port abschaffen. Somit könnte das Smartphone nur noch kabellos aufgeladen werden. Das hätte den Vorteil, dass das iPhone über gar keine Anschlüsse mehr verfügen würde und deutlich wasserdichter wäre. Dass die Buchse schon 2023 verschwindet, gilt jedoch als äußerst unwahrscheinlich.