US-Jugend fest in Apple-Hand: 87% der Teenager sind iPhone-Nutzer

Wer in den USA ein Smartphone meint, sagt oft einfach iPhone . Gerade unter Jugendlichen sind die Smartphones von Apple offenbar Standard-Ausstattung, denn fast 90 Prozent aller amerikanischen Teenager nutzen laut einer neuen Umfrage ein Mobiltelefon mit iOS.

Früh gebundene Nutzer bleiben wohl auch später der Marke treu

Wie das US-Magazin Axios unter Berufung auf eine Studie der Investment-Bank Piper Sandler berichtet, gaben bei einer Umfrage ganze 87 Prozent aller Befragten im relevanten Alter an, dass sie ein Apple iPhone verwenden. Damit ist vor allem eines klar: Apple konnte seine Präsenz in der wichtigen jungen Zielgruppe weiter festigen.Währenddessen haben andere Smartphone-Hersteller wie Samsung und auch die Anbieter von alternativen Diensten das Nachsehen. Sowohl Android, als auch die damit ausgestatteten Smartphones anderer Hersteller und viele Dienste von Google und anderen Anbietern sowie Alternativen zu beliebten Apple-Produkten wie iMessage und FaceTime haben es somit bei US-Teenagern extrem schwer.Da Apple die Kunden anscheinend schon im jungen Alter für sich vereinnahmen kann, dürfte sich an der bevorzugten Verwendung seiner Produkte bei diesen Nutzern mit fortschreitendem Alter nur noch bedingt etwas ändern. Da überrascht es dann auch nicht, dass 88 Prozent der Befragten laut der Untersuchung von Piper Sandler auch weiterhin iPhones kaufen wollen.Das Unternehmen hatte für seine Studie rund 10.000 junge Leute innerhalb eines Monats von Mitte August bis Mitte September 2021 befragt. Die Umfrage wurde in insgesamt 44 US-Bundesstaaten durchgeführt und betraf neben Fragen zur Nutzung von Geräten und mobilen Diensten auch diverse andere Themen.Unter anderem ergab sich dabei auch, dass Snapchat bei 35 Prozent der Befragten noch immer die beliebteste App ist, während 30 Prozent TikTok und 22 Prozent Instagram bevorzugten. Außerdem stellte Piper Sandler fest, dass die Gummisandalen der Marke Crocs aus irgendwelchen Gründen bei Teenagern immer beliebter werden.