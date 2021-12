Kein Update auf iOS 16: Stellt Apple diese iPhones aufs Abstellgleis?

Lest ihr diesen Artikel auf einem älteren iPhone , müsst ihr euch im kommenden Jahr eventuell nach einem Nachfolger umsehen. Denn Gerüchten zufolge wird Apple den Support einiger beliebter Modelle 2022 einstellen. Dabei soll das iOS 16-Update schon nicht mehr Einzug halten.

Apple iPhone 6s

Apple iPhone 6s Plus

Apple iPhone SE (1. Generation)

Auch einige iPad-Modelle bleiben wohl auf iOS 15 stehen

Apple iPad Mini 4

Apple iPad Air 2

Apple iPad 5

Apple iPad Pro 9,7 und 12,9 aus 2015

Ein französischer Technikblog will Informationen über die Geräte erhalten haben, die das Update auf iOS 16 bekommen. Apples nächstes großes Betriebssystem-Update steht voraussichtlich im Oktober 2022 an - zumindest, wenn Apple den Update-Zyklus von iOS 15 beibehält Den Gerüchten zufolge bekommt Ihr also in weniger als einem Jahr Probleme, wenn Ihr eines der folgenden iPhone-Modelle nutzt:Die vorigen iPhone-Modelle waren bereits nicht mehr im Update auf iOS 15 inkludiert. Die Seite 9to5Mac vermutet hinter dem Ende der Update-Versorgung der genannten Modelle das Support-Ende des genutzten A9-SoC. Daraus lassen sich auch einige iPad-Modelle schlussfolgern, die demnach kein Update mehr bekommen dürften.Apple nutzt seine leistungsstarken mobilen Prozessoren nicht nur in den eigenen Smartphones. So bietet das neueste iPad mini beispielsweise eine ähnliche Leistung wie das neueste iPad Pro und mehr Rechenpower als das iPad der 9. Generation, das mit Apples A13 Bionic ausgestattet ist. Durch den Ausschluss der Prozessoren der A9-Generation müssten also folgende iPad-Modelle kein Update auf iPadOS 16 bekommen:Bevor Ihr jetzt schon nach einem neuen iPhone oder iPad sucht: Bei den genannten Informationen handelt es sich jeweils um Gerüchte. Sie sind also noch bis zur offiziellen Auflistung des Software-Supports seitens Apple mit Vorbehalt zu betrachten.Diese werden wir voraussichtlich zur WWDC 2022 erfahren. Apples Entwicklerkonferenz findet traditionell am 7. Juli statt. Darüber hinaus bedeutet das Support-Ende noch nicht, dass die betroffenen Modelle unsicher werden.Denn wie 9to5Mac erläutert, hat Apple Pläne zur längeren Garantie von Sicherheits-Updates vorgelegt. Dabei würden das iPhone 6s und das iPhone 6s Plus in den nächsten Jahren noch Sicherheits-Patches für iOS 15 bekommen.